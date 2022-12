„Naményi Márk a tegnapi nap folyamán lemondott tisztségéről, amit az egyesület vezetősége elfogadott. A szakember ugyanakkor másodedzőként továbbra is a felnőtt együttes mellett marad, felelve többek között a fiatal játékosok egyéni képzéséért, valamint a Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület munkájában is részt vesz. A Veszprém Kosárlabda Klub vezetőedzői posztját Horváth Ákos veszi át. A kilencvenszeres válogatott sportember tehát mostantól már a pálya széléről segíti első csapatunkat, így a szombati, MAFC elleni idegenbeni mérkőzésen is" – áll az egyesület szerdai közleményében.

A 25 esztendős Naményi Márkot nyáron nevezték ki a Veszprém Kosárlabda Klub vezetőedzőjévé. Az NB I/B piros csoportjában szereplő csapat eddig minden meccsét elveszítette a bajnokságban, 13 vereséggel az utolsó pozíciót foglalja el a tabellán.