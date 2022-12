A bakonyiak egy hete megszerezték a második győzelmüket a hazai pontvadászatban, a Budai Farkasok-Rév Group elleni siker (36-31) azt jelentette, hogy a tabellán elmozdultak az utolsó előtti helyről. Stranigg Jánosék pár nap múlva Szlovákiában is nyerni akartak, de a Tatran Presov két vállra fektette őket az Európa Liga A csoport hatodik körében (22-20). Az NB I-ben a 12. helyen álló gárdához hétvégén a csurgóiak látogatnak, akik a zajló kiírásban csupán négy vereséget számlálnak: a Telekom Veszprémtől 16, a Balatonfüredtől 11 és a Tatabányától három góllal kaptak ki, míg legutóbb a Pick Szeged otthonában kapituláltak, igaz, csak 34-32-re. Az előttünk álló 60 perc esélyese ilyenformán az – első osztályban hét diadalnál járó, illetve több légióst is foglalkoztató – ellenfél.

– Az eperjesi vereség túlzottan nem szegte a kedvünket. Nem, hiszen mostanra kezdünk összerázódni, a védekezésünk is stabilizálódik, miként támadásban működnek a páros kapcsolataink és a keresztmozgásaink. A csurgóiak ellen mindent próbálunk feltenni egy lapra, miközben tisztában vagyunk az erőviszonyokkal – mondta Konkoly Csaba edző.

A veszprémiek az ősz óta tartó sűrű menetrendjük miatt mintha elfáradtak volna, ez a szlovákiai EL-csatájukon is érezhető volt. Emiatt vasárnaptól január 9-ig megérdemelt pihenőt kapnak és egyéni edzéstervek alapján dolgoznak. Ám addig is nagy kihívás elé állítanák a Csurgót – mint megtudtuk: nem csak megnehezíteni szeretnék a dolgukat, tehát a bravúr lehetőségéről sem mondtak le. Idén utoljára még egyszer felpörögnének. Sokat jelentene számukra egy szép búcsú 2022-től, ami egy képzeletbeli ajándék is lehetne a szurkolóik karácsonyfája alá.