Az esemény - amely tavaly 6 órás országos futóbajnokság volt - március 5-én lesz Tapolcán, a Bauxit Sporttelepen.

A Tapolcai Trappolók SE rendezvénye a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) döntése értelmében nem lehet ob (az ok egyszerű, a MASZ úgy határozott, hogy idén nem lehet 6 órás ob-t rendezni), viszont a 6 órás futás természetesen így is bent van a kínálatban, méghozzá a 6, 12, 21, 42 és 50 kilométeres futamok mellett. Ezeken kívül gyermekfutást is rendeznek, egy kilométeres zárt pályára várják a kicsiket. A verseny helyszíne a Bauxit Sporttelep, a felnőtt futók 3,3 kilométeres köröket teljesítenek majd.