Remekül szerepelt ősszel a Pracical VLS Veszprém, amely 20 bajnokijából 14-et megnyert, négyszer játszott döntetlent és csak kétszer kapott ki. Ezzel a Tatabánya mögött második a tabellán Pető Tamás együttese, a bakonyiak hátránya három pont.

Az NB III nyugati csoportjában február 12-én indul a pontvadászat, a veszprémiek pedig elkezdték a felkészülést. Az edzésekre a Jutasi úti műfüves játékteret használja a csapat.

– A városi stadiont továbbra sem tudjuk birtokba venni, a felújítás információink szerint májusig húzódik. A folytatásban így továbbra is Ajkán játsszuk a hazai bajnokikat, erről megkezdtük az egyeztetéseket az ajkai egyesülettel – mondta el érdeklődésünkre Szabó Péter, a veszprémi klub ügyvezető igazgatója, aki hozzátette: lesznek programbeli ütközések az NB II-es FC Ajkával, ezekre a találkozókra igyekeznek majd megoldást találni.

Ami a játékmozgást illeti, Szabó Péter négy futballista távozásáról számolt be. Az érintettek sérülés, magánéleti elfoglaltság, vagy a több játéklehetőség vágya miatt igazoltak el télen Veszprémből: Sarok Zsombor, Tóth Martin, Ulbert Renátó és Lőrincz Attila már nem a bakonyi keret tagja.

Az esetleges erősítésekkel kapcsolatban folyamatban vannak a tárgyalások.

A VLS Veszprém öt edzőmeccset vív a téli szünetben: január 11-én (szombat, 11.00) az FC Ajkával Ajkán, január 18-án (szerda, 13.00) a Mol Fehérvár II. csapatával Székesfehérváron, január 21-én (szombat, 11.00) a Balatonfüred FC-vel Veszprémben, a Jutasi úti műfüvesen, január 28-án (szombat, 12.00) a Király SE-vel Szombathelyen, valamint február 5-én (vasárnap, 11.00) a Mol Fehérvár II. csapatával Székesfehérváron.

Az idei első bajnoki fordulóban, február 12-én Kaposvárra utazik Pető Tamás legénysége.

Szabó Pétertől megtudtuk, a városi stadion felújítása mellett az új sporttelep munkálatai is haladnak. Az uszoda mögötti területen már készül egy műfüves pálya, és nyárra rendelkezésre állhat egy élő füves játéktér is. Ezeket edzésre lehet majd használni. A centerpálya építésének kezdete jelenleg kérdőjeles, a gazdasági helyzet függvénye, mikor indulhat a beruházás azon része.