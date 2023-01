TF-Budapest–Veszprém Kosárlabda Klub 98-87 (23-22, 20-29, 29-17, 26-19)

Budapest, 100 néző. Vezette: Vida, Gaál, Nagy-Pál.

TF: Gémes 5/3, Anda 15, Oroszi 6/6, Szántó 15, Nagy 2. Csere: Várbíró, Dancsecs 23/15, Csikós 11/9, Kelenföldi 21, Szanyi. Edző: Beák Gábor.

Veszprém: Kis 12/6, Madár 21/15, Vértes 14/6, Szabó 19/6, Ratiani 4. Csere: Szeifert 3, Végh 6/6, Birkás 8/3. Edző: Horváth Ákos.

A vendégek szakmai stábja nem számíthatott a megbetegedett Orgona Gergőre, ellenben ott volt a keretükben a minap igazolt 19 éves Vértes Zsombor, a kettes-hármas poszton bevethető játékossal az elöljárók fél plusz két éves megállapodást kötöttek. A mieink kaptak előbb lábra (9-13), ám a tabella 9. helyezettje igyekezett tartani a lépést, aminek eredményeként kisvártatva a vezetést is átvette (18-16). Később fej fej mellett haladtak a felek (25-24, 31-31, 38-39), majd Madárék „ráléptek a gázpedálra” (40-50), és az előnyük a nagyszünetre is megmaradt. Eleinte a fordulás után is a VKK elképzelése szerint alakult a találkozó (45-56, 57-64), aztán az addig sokat hibázó hazaiak feljavultak, kihasználták a veszprémiek eladott labdáit, s mentek egy 13-0-s sorozatot (70-64). A záró negyedben gyorsan tízpontos lett a rivális előnye (78-68), amin a kipontozódások miatt megfogyatkozott sereghajtó lényegében már nem igazán tudott változtatni (83-70, 90-76).

Horváth Ákos: A harmadik negyedben volt egy rövidzárlatunk, de utána hiába rendeztük a sorainkat, szerkezetileg elfogytunk. Akadtak taktikai fegyelmezetlenségeink – nem rossz értelemben –, amik miatt faultproblémákba kerültünk. Ha az első 25 percben mutatott ritmusunkra és hozzáállásunkra gondolok, akkor van mire építkeznünk.