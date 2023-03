Az országos bajnokságokon 22 arany, 23 ezüst és 19 bronz került a veszprémiek nyakába, míg az országos diákolimpiáról 10 érmet hoztak el a fiatalok. A sok befektetett energia és munka az egyesületek közötti pontverseny végeredményén is megmutatkozott, hiszen a Veszprémi Honvéd mind az utánpótlás és felnőttkorú, mind a szenior összehasonlításban második helyen végzett – a vidéki csapatok között pedig elsőként! Ifjúsági kategóriában 11 arany-, 13 ezüst- és 10 bronzjelvényes versenyző lett, ráadásul Máramarosi Rita és Mérő Dominika nemzetközi minősítést is szerzett, amire évtizedek óta nem volt példa.

A veszprémi tájfutók kiváló teljesítményét a hivatalos elismerések is jól jelzik: a 2021-2022-es Megyei Díjátadón Máramarosi Rita lett az év legjobb serdülő lány sportolója, míg Veszprém megye tájfutásáért Varsányi Attila és Engi Imre kapott oklevelet. A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség évzáró gáláján Rita ismét pódiumra állhatott az Év Junior Tájfutójaként, míg Varsányi Attila a tájfutás népszerűsítése érdekében végzett marketing tevékenységéért, a Sport TV-ben bemutatott Tájfutó Magazin létrejöttének elősegítéséért érdemelte ki a Tájékozódási futásért kitűzőt.

A befektetett munka nem csak hazai, de nemzetközi szinten is meghozta gyümölcsét: a válogatottba nagy létszámban kerültek be a VHS futói, a megtiszteltetést pedig kimagasló eredményekkel hálálták meg. 2022 első nemzetközi megmérettetése az öt ország részvételével Lengyelországban lebonyolított CEYOC (Közép-Európai Ifjúsági Tájékozódási Futó Bajnokság) volt, ahol a magyar serdülő és ifjúsági válogatottba hét VHS tag is meghívást kapott, közülük Máramarosi Rita, Bálint Gergő, Lantai Lili és Gaschler Emma összesen hat érmet hozott haza. Július végén Dániában rendezték az első olyan felnőtt világbajnokságot, ahol erdei futamok nem szerepeltek, csak sprint számokban lehetett indulni A magyar válogatott két férfi, két nő összeállítású csapatával Mérő Dominika és Máramarosi Rita 12. lett. Dominika a svájci Egyetemi Világbajnokságon is bizonyította felkészültségét, és Rita verseny- és sikerszériája sem ért véget a dán vb-vel: a Salgótarjánban lebonyolított ifjúsági Eb-n sprint távon Európa-bajnok lett. Az Eb-n Bálint Gergő a serdülő fiúk váltójával szerzett ezüstérmet, Lantai Lili pedig az ifi lánycsapattal léphetett a pódiumra. A Portugáliában rendezett junior vb-n Máramarosi Rita a magyar váltóval ezüstérmes lett sprint távon, ám az extrém száraz és forró időjárás miatt életbe léptetett erdőlátogatási tilalom következtében az erdei futamokat ősszel rendezték meg. A kényszerű változtatás nem okozott különösebb problémát a VHS versenyzőjének: még ifi korosztályba tartozó Máramarosi Rita 113 fős mezőnyben szerezte meg a világbajnoki 4. helyezést, a háromfős váltóval pedig ezüstérmes lett!

Tavaly a veszprémi egyesület nem csak érem- és pontszerzésben jeleskedett, de több rangos versenyt és a tájékozódási futást népszerűsítő eseményt rendezett, emellett szoros nemzetközi együttműködést épített ki a finn Espoon Suunta csapatával. A VHS közreműködött a Sport TV-n sugárzott kilencrészes Tájfutó Magazin létrehozásában is, melynek kiemelt célja volt, hogy rövid, közérthető és érdekes összeállításokkal hozza közelebb a sportágat a nagyközönséghez.

A folyamatos fejlődés remélhetően 2023-ban is töretlen lesz, a tervek szerint a saját rendezésű versenyek mellett az országos bajnokságokon és nemzetközi versenyeken ismét megmutathatják a veszprémi tájfutók, hogy mire képesek. A fiatalok keményen folytatják a felkészülést és izgatottan várják a megmérettetéseket, hiszen a válogatott szövetségi kapitányok által kihirdetett keretbe ismét több egyesületi tag is bekerült. A svájci felnőtt VB-n Mérő Dominika állhat rajthoz, míg Máramarosi Ritát a felnőtt „B” keret mellett az ifi és a junior csapatba is beválogatták. Az ifiknél a "B" keretet erősíti Gaschler Emma, Jávor Janka, Lantai Lili és Ódor Laura, míg a fiúknál "A" keretbe hívták Bálint Gergőt. Ők – amennyiben sikeresen szerepelnek a válogatóversenyeken – legelőször a Szlovákiában rendezendő CEYOC-on, júniusban pedig Bulgáriában az ifi Eb-n bizonyíthatnak. Fontos verseny lesz a junior vb Romániában, a Világkupa Svájcban, a felnőtt Eb Olaszországban és a szenior vb Szlovákiában – lesz tehát mikor és hol szurkolni a tájfutóknak!