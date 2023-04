Szeged-Veszprém 30-28 (18-17)

Szeged, 6202 néző. V.: Andorka, Hucker. OTP Bank-Pick Szeged: MIKLER – SOSTARIC 5, Garciandia 4, BOMBAC 1, ROSTA M. 9, MACKOVSEK 5, Szita 1. Csere: Gaber 1, Bodó 2, Martins 1, Blonz 1, Radivojevics. Edző: Juan Carlos Pastor.

Telekom Veszprém: Corrales – Marguc 3 (1), Remili 5, PESMALBEK 6, Ligetvári 1, Lauge 1, STRLEK 5. Csere: CUPARA 1 (kapus), ed-Dera 2, Ilic Z. 1, Sipos, Nilsson 1, Mahé 2. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/0, ill. 2/1.

A Bajnokok Ligájában és a Magyar Kupában az elmúlt hetekben három alkalommal is két vállra fektette a Veszprém a Szegedet, amely azonban bízott benne, hogy a bajnokságban vissza tud vágni. A meccsnek kiemelt jelentősége volt: aki győz, az nagy eséllyel megnyeri az alapszakaszt és pályaelőnnyel kezdheti a finálét. A döntetlen a bakonyiaknak kedvezett.

Az első percben négy gól született, egyenlő megoszlásban. A kezdeti nagy lendület után a folytatásban jobban koncentráltak a védekezésre a csapatok, 6. perc: 4-4. A Szeged játszott előnyben, a Veszprém rendre egyenlített. Mackovsek és Pesmalbek volt aktív, ed-Dera pedig kitűnően cselezett, Szitát ki is állították róla két percre. Strlek egalizált, majd át is vette a vezetést a Telekom, 7-8. Corrales védte Blonz hetesét, Pesmalbek pedig 7-9-re alakította az állást, ez elég is volt Juan Carlos Pastornak ahhoz, hogy időt kérjen. Tudott újítani a Pick, Szita szépített, Ligetvári két perces büntetést kapott. Bodó egyenlíteni tudott, majd nem sokkal később újra a hazaiak vezettek, 11-10.

Mikler háromszor védett ziccert Nilsson ellen, ami kiemelkedő teljesítmény, hiszen a svéd beállós nagyon ritkán hibázik. Ilics kénytelen volt időt kérni, 5-0-s sorozatot produkált a Szeged, 20. perc: 13-10.

A csereként beállt Cupara is védett egy nagyot, de Rosta négyre növelte a különbséget, Nilsson törte meg a rossz szériát. Váratlanul többször is hibáztak a veszprémiek, de sikerült összekapniuk magukat, két gyors találattal szépítettek Strlekék. Cupara, majd rögtön utána Mikler egyaránt ziccert védett.

Rosta eredményesen kézilabdázott a félidő hajrájában, ahol Sipos két perces büntetést kapott, ám a végszó a Veszprémé volt, Ligetvári hozta vissza mínusz egyre csapatát, 18-17.

Emberhátrányban kezdte a második játékrészt a Telekom, ennek ellenére Strlek egyenlített. A vezetést is átvehették volna a vendégek, de Mikler kivédte Remili ziccerét.

Nagyon lelassult a Pick támadásban, illetve jól védekezett a Veszprém, 19-20-ra alakult az állás. Hiába jött Bombac helyett Martins, nem nézett ki jól a házigazda játéka, Pastor gyorsan időt is kért. Sostaric egyenlített, 20-20.

Cupara védte Garciandia ziccerét, de a kipattanót Sostaric bevágta. Cupara és Sostaric kakaskodtak egymással, a kapus azt reklamálta, hogy közel volt a fejéhez a lövés, 22-20.

Remili kapott egy nagyot, a bírók videóztak, ami után Gabernek piros lapot mutattak fel, mivel a szlovén karja elérte a francia játékos arcát, el is eredt az orra vére. Ed-Dera után Garciandia talált be. Ahogy lejárt a hazai két perces büntetés, Sostaric kapott újabbat, Mikler viszont kivédte Mahé hetesét.

Cupara is hárított egy lövést, majd lőtt egy gólt, Radivojevics büntetőjét Corrales védte. A 45. percben 23-22 állt az eredményjelzőn, majd Remili egalizált, 23-23.

Az utolsó 10 perc 25-24-es hazai vezetéssel kezdődött, néhány játékos jól láthatóan az utolsó erőtartalékait mozgósította. Marguc egyenlített hetesből, a másik oldalon Cupara védett.

Továbbra is rendkívül szoros volt a küzdelem, 55. perc: 26-26. Mackovsek volt eredményes az utolsó pillanatban, majd Mikler védett bravúrral. Kettőre nőtt a hazai előny, ed-Dera szép góllal szépített, 28-27.

Rosta hibázott egy lövést, a Veszprém pedig egy bejátszást. Bő egy perc volt hátra ekkor, Bombac bombázott a kapuba, közel került a sikerhez a Pick. Hét a hat ellen támadtak Laugéék, gyors gól kellett, ezt Remili szállította is, 29-28.

Pastor időkérése után 23 másodperc maradt a meccsből, ezt pedig ki tudta játszani a Szeged, amely egy kínai figurából gólt is lőtt a végén, 30-28. Fontos meccsen vágott vissza a közelmúlt vereségeiért a Pick legnagyobb riválisának. A Tisza-partiak óriási lépést tettek az alapszakaszsiker felé, ami azt jelentené, hogy hazai pályán kezdik az egyik fél második sikeréig tartó bajnoki finálét.