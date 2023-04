KK Ajka-BFKA-Balatonfüred 31-27 (17-19)

Ajka, 180 néző. V.:Bába, Horváth. KK Ajka: Konyicsák, Oláh, Baracskai (kapusok), Jávor 3, Tóth 3, Gyene 3, Nagy, John 2, Dobos 7 (4), Breuer 2, Forgács, Ernei 2, Buri 4, Perczel 4, Bonyhádi 1. Edző: Velky Péter. BFKA-Balatonfüred: Lovistyek, Hermann Á. (kapusok) Kovács 5, Fadhle 3, Mellák 1, Valler 2, Vári 4 (1),Klucsik 5, Török-Vida 1, Bódi, Bodócs 5, Hermann H., Orbán, Tóth A., Tóth L., Határ. Edző: Kis Ákos.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 1/1.

A nagy izgalmakkal várt találkozót a vendégek kezdték jobban, tíz perc után két góllal, majd a félidő közepén már három góllal vezettek, amikor is Velky Péter időt kért (9-12). A pillanatnyi szünet sem zavarta meg Kis Ákos fiait, akik tovább növelték előnyüket a többet hibázó hazaiak ellen (10-14). A játékrész utolsó szakaszában sikerült az egyenlítés a vendéglátóknak, de a fürediek még kétszer is betaláltak a "szellősen" védekező hazaiak kapujába, így 17-19-es állás szerepelt a táblán a szünetben. A második félidőt jó iramban kezdte az ajkai csapat, 21-22 után négyszer is betaláltak a zöld mezesek és átvették a vezetést (25-22). A védekezési formát váltó hazaiak falán nehezen talált rést a füredi csapat, huszonkét perc alatt csupán négyszer voltak eredményesek (27-23). A vendégek létszámfölényes (hét a hat ellen) játékába több hiba is becsúszott, amit könnyen kihasználtak a vendéglátók és tovább növelték előnyüket (30-24). Az utolsó percekben a BFKA csapatának még sikerült közelebb zárkózni, de a KK Ajka győzelme már nem forgott veszélyben.

BFKA-Veszprém-Százhalombattai KE 34-20 (19-8)

Veszprém, 200 néző. V.: Fibec, Herbák. BFKA-Veszprém: Mikler, Reidmar, Tóth M. (kapusok), Bogdány, Jajic 3, Horváth 9 (3), Füry 4, Szabó, Almásy 2, Janowsky 7, Varga 4, Tóth I. 1, Pintér 1, Bőti 1, Balogh 1, Bene 1. Edző: Dinko Dankovic.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 6/3, ill. 2/1.

Az összecsapás első részében fej fej melletti küzdelmet láthattak a nézők, majd a 15. perctől folyamatosan átvette az irányítást a hazai együttes. A 22. minutumban 11-4 szerepelt az eredményjelzőn. Horváth Márkóék nem vettek vissza a lendületből, és már az első játékrész végére tetemesebb előnyt harcoltak ki a bakonyiak, szünetre 19-8-al vonulhattak a csapatok. A második félidőben is dominált a Veszprém, és nem talált ellenszert a hazaiak játékára a Százhalombattai KE. A 45. játékpercben 26-14-re vezetett Dinko Dankovic csapata, és nem engedett a nyomásból. A vendégek hiába próbáltak meg felzárkózni, a hazaiak esélyt sem adtak, és végül 14 gólos sikert arattak a Százhalombatta ellen.

A bajnokság állása: 1. Eger 39 pont, ...3. BFKA-Veszprém 37, ...14. KK Ajka 14, ...16. BFKA-Balatonfüred 11.