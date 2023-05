KK Ajka-Pick Szeged U21 32-26 (11-12)

Ajka, 200 néző. V.: Hajdu, Halász. KK Ajka: Baracskai, Oláh, Konyicsák (kapusok), Jávor 9, Tóth

5 (2), Gyene 4, Nagy 2, John 4, Dobos 1, Breuer 3, Forgács, Ernei 2, Zsáki, Buri 1, Perczel, Bonyhádi 1. Edző: Velky Péter.

Kiállítások: 12, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/2.

Jól kezdett az Ajka, öt perc után 3-1-re vezetett, de a lassan játékba lendülő vendégek megfordították az állást, amikor is Velky Péter időt kért (3-4). Az egy percnyi szünet után zsinórban négy gólt lőttek a zöld mezesek, de a lelkesen küzdő szegediek előbb kiegyenlítettek, majd át is vették a vezetést (9-11). A szünet előtt az ajkaiak Jávor találatával egy gólra csökkentették a különbséget. A térfélcsere után bekezdett a bakonyi alakulat, négy góljukra nem jött válasz, amikor a Pick edzője, Kárpáti Krisztián rakta le az időkérő táblát (15-11). A vendégeknek jót tett a pillanatnyi szünet és a játékrész közepére kiegyenlítették az eredményt (18-18). A hazai kapuban Baracskai kiválóan védett, elől pedig John és Jávor góljainak köszönhetően ismét meglépett a házigazda (24-20). A szegediek megpróbálkoztak a létszámfölényes játékkal, de az ajkaiak nem jöttek zavarba és tartották előnyüket (28-24). A végjátékban a közönsége által támogatott hazaiak Ernei góljaival biztosították be győzelmüket.

DEAC-BFKA-Veszprém 31-28 (18-11)

Debrecen, 250 néző. V.: Budai-Bock, Wenzel. BFKA-Veszprém: Mikler, Tóth M. (kapusok), Jajic, Horváth, Czabula 2 (2), Szabó 4, Almásy 4, Janowszky 3, Tóth I. 1, Pintér 6, Végh 2, Bőti 2, Majczán 3, Balogh 1, Bene. Edző: Dinko Dankovic.

Kiállítások: 12, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 9/6, ill. 3/2.

A bakonyiak kapták el jobban a rajtot, azonban az 5. perc után fokozatosan kezdte átvenni az irányítást a hajdúsági együttes. A veszprémiek helyzetét igen csak rontotta, hogy közel nyolc percig nem tudták bevenni a hazai kaput.. A debreceniek szépen kihasználták a bakonyiak rossz perceit, és öt gólosra növelték előnyüket rövid időn belül. A szünetig a hazai együttes tovább növelte a két csapat közti különbséget (18-11). A második félidőben Dinko Dankovic együttese elkezdett felzárkózni, és a 41. minutumban négy gól volt a két fél között. A hajrához érve azonban a DEAC jól őrizte előnyét, és végül három gólos győzelmet aratott a BFKA-Veszprém ellen.

BFKA-Balatonfüred-Ózd 24-23 (11-12)

Balatonfüred, 50 néző. V.: Sándor, Szikszay. BFKA-Balatonfüred: Lovistyek, Hermann Á. (kapusok), Kovács 2 (2), Fadhle 3, Jánosi 6, Mellák 5, Vári 2 (1), Klucsik 1, Török-Vida, Hermann H., Boldoczki, Orbán, Tóth 5, Határ. Edző: Kis Ákos.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 7/3, ill. 1/1.

A Balaton-partiak kezdték jobban az összecsapást, Fadhle, Vári és Kovács találatával a 6. percben 3-0-ra vezetettek a hazaiak. A folytatásban összeszedte magát az Ózd, és a 16. percben előbb egalizáltak, majd pedig átvették a vezetést (4-5). A félidő végéig hatalmas küzdelem zajlott a pályán. Szünetre egy gólos előnnyel a vendégek vonulhattak (11-12). A második játékrészben Kis Ákos tanítványai elképesztően kezdtek, és hamar két gólos előnyre tettek szert. A hajrában mindent megpróbált bevetni a Ózd, azonban a fürediek örülhettek a dudaszó után.

A bajnokság állása: 1. Eger 51 pont, 2. PLER-Budapest 46, 3. Agrofeed ETO Uni Győr 43, 4. BFKA-Veszprém 39, ...13. KK Ajka 19, ...16. BFKA-Balatonfüred 15.