Az előzetes nevezések alapján az A csoportba 83-an, a B csoportba 46-an jelentkeztek. A XXVI. Pannónia Kupa Nemzetközi Sakkversenyt július 26. és 30. között tartják meg a Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központban. Fáncsy Imre főszervező kiemelte: a légkondicionált termek ideális helyszínül szolgálnak a játékhoz a nagy melegben. Megtudtuk tőle, a verseny színvonalát két nemzetközi mester, és nyolc Fide mester is emeli majd. A magyarokon kívül német, román, szlovák, francia, lengyel, svájci játékosok ülnek asztalhoz, sőt még Malajziából is érkeznek sakkozók. - Amennyiben valaki kedvet kapott ahhoz, hogy megmérettesse magát a viadalon, akkor július 26-án, 14 óráig a helyszínen nevezhet. A rövid partik kedvelői július 29-én, 17 órai kezdettel 5-5 perces villámjátszmákban csapnak össze egymással, melyre a helyszínen lehet jelentkezni, a kezdés időpontjáig, a fő versenytől függetlenül is - tette hozzá Fáncsy Imre.