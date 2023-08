A vízretétel után a pilóták megkezdhetik a gyakorlást, a futamig bizonyos funkciók finomhangolása történik.

Az augusztus 22. és 27. között, Balatonalmádiban, a Nereus strandján megrendezett CoreComm Balaton Solar Boat Chalenge rendezvényen nemcsak a futamok iránt érdeklődőket várják majd, de rengeteg finomság, népdalénekesek fellépése, interaktív játékok és kulturális programok sokasága várja a látogatókat. Érdemes családdal és gyerekekkel is kilátogatni, hiszen a szervezők a legkisebbekre is gondoltak: óriás társasjáték, kalandos ismeretterjesztő túra és kézművesség is vár a fiatalokra. Esténként Andy Kraft szolgáltatja a jó hangulatot, napközben pedig a fenntarthatóság körül forog minden program. A rendezvényt a Veszprém – Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Program támogatja.