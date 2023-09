1. FC Veszprém-Nyírbátori SC 6-1 (1-0)

Veszprém. V.: Czene-Joó, Kiss, Apkó. 1. Futsal Club Veszprém: Spandler – Tatai, Fridrich, Everton, Gerencsér. Csere: Oswald, Őri, Dorogi, Bognár, Meczner, Ábrahám, Fellembek, Kiss M., Lux. Edző: Fehér Zsolt.

Nyírbátori SC: Dobi – Szabó S., Szentes Bíró, Varga, Orosz. Csere: Vincze, Bartha, Sánta, Hadházi, Csorvási, Szucsányi, Csoma. Edző: Elek Gergő.

A második, ebben a szezonban még veretlen Veszprém fogadta a szintén jól rajtoló, harmadik Nyírbátort.

Már a harmadik percben a kapuba került a labda, bár ezt a vendégek erősen vitatták. Everton húzott el a bal oldalon, beadása Szentes Bíró lábáról saját kapuja felé pattant, Tatai becsúszott, Dobi a gólvonal környékén kaparintotta mag a játékszert, a bíró azonban azt mutatta, hogy az teljes terjedelmével bent volt, 1-0.

Hiába reklamáltak a nyírbátoriak hevesen, Tatai József találatával előnybe került a Veszprém.

A folytatásban kőkemény küzdelem ment a pályán, több játékost is ápolni kellett. Azért helyzetek is akadtak, Dobi többször nagyot védett. Inkább a hazaiaknál volt a labda, Evertonék sokszor vették tűz alá a vendégek kapuját, de a nyírbátori kapus eszén az első félidőben nem tudtak többet túljárni. Igaz, a másik oldalon Spandler is magabiztosan őrizte hálóját.

A második játékrész egy gyönyörű Everton-csellel és egy nagy helyzettel indult, a brazil lövését követően a bal kapufa mellett suhant el a játékszer. A folytatásban sem akart a labda utat találni a hálóba, egészen a 28. percig, amikor Everton csapott le egy hibára, majd 10 méterről, ballal a bal alsóba helyezett, 2-0.

Nem volt veszíteni valója a Nyírbátornak, amely igyekezett erősíteni a támadójátékon, a 29. percben Szabó maradt a bal oldalon üresen és egy hosszú passz után a rövidbe továbbított, 2-1.

A 30. percben egy gyors oldalberúgást követően Dorogi szolgálta ki Gerencsért, aki a hálóba lőtt, 3-1.

Gerencsér duplázott, a 32. percben a jobb oldalon meglóduló Fridrichtől kapott „forintost” átadást a center, aki közelről, becsúszva lőtt az üres kapuba, 4-1.