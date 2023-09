A fiatalok „bronzos” napot tartottak az esemény nyitányán: Derdák Sára, Szirbek Titusz és Sinka Dániel egyaránt harmadik lett. Derdák Sára 1500 méteres síkfutásban 4:39.35-ös egyéni rekorddal, Szirbek Titusz szintén 1500 méteren, ugyancsak egyéni csúccsal (4:13.41) zárt harmadikként, Sinka Dániel 1500 méteres akadályfutásban bátor hajrát indítva 4:45.26-os eredménnyel (egyéni csúcs) érdemelt ki bronzérmet.

A születésnapos Sirkó Csenge ötösugrásban 15.49 méterrel zárt, másnap távolugrásban 4.69-es eredményt ért el. Az 1500 méteres síkfutásban állt rajthoz Laki Boglárka (5:08.88) és Zsohár Lúcia Lola (5:31.32). Az 1500 méteres akadályfutásban Vass Boglárka (5:54.34) nyolcadik lett. Háromszáz méteres síkfutásban a fiúknál Pandur Huba 38:80-as idővel, míg Balogh Hunor 39.36-os egyéni rekorddal ért célba. A lányoknál Ádám Hanna 43.82-es időeredményt ért el.

A veszprémi atléták programjába belefért is kis városnézés is, majd másnap reggel a fiatalok megköszöntötték edzőjüket, a születésnapos Nagy Cecíliát, aki alaposan meghatódott a meglepetés ünnepléstől.

Persze sokáig nem „bulizhattak” az SVSE-sek, mert előttük állt még egy versenynap. Ez a fiúk 800 méteres síkfutásával indult, ahol Szirbek Titusz elszánt versenyzéssel (2:02.86, egyéni csúcs) az előkelő ötödik helyen ért célba. Balog Hunor (2:06.07, egyéni csúcs) hetedikként zárt. Ádám Hanna és Lengyel Laura 300 méteres gátfutásban indult, előbbi (47.35) az ötödik, utóbbi (48.84, egyéni csúcs) a hatodik helyen végzett. A 3000 méteres síkfutásban Derdák Sára ezüstérmet vehetett át, 10:25.22-es új egyéni rekordot ért el, Sinka Dániel pedig (10:16.58) hetedik lett.

Forrás: SVSE

A hétvégi szereplés után végül a csokitorta is elfogyott, majd a hazaút – vonat késés és csatlakozás lekésés miatt – hosszabb lett a vártnál. Fárasztó volt, de a társaság ezt nem is bánta annyira, hiszen a 2008-as korosztály feljebb lépése miatt most voltak utoljára így együtt.