A cseszneki és az olaszfalu-tési gyorsasági szakaszok révén Veszprém vármegye is helyet adott a 2023-as Győr ralinak, amely nagyszabású, népszerű esemény volt a hazai autóverseny rajongók körében. A technikás és látványos futamok sok nézőt vonzottak, a három napos esemény Győr belvárosát is érintette, és a Rábaringen ért véget.

Ami az eredményeket illeti, a Csomós Miklós-Bán Viktor kettős legyőzhetetlen bizonyult, hiszen 11 gyorsasági szakaszból 10-et megnyert. A második helyen Vincze Ferenc és Percze Nándor zárt, a duó az ezüst mellett magyar bajnoki címet ünnepelhetett abszolútban. A harmadik Velenczei Ádám és Vánsza Zsolt kettőse lett. Mind a három duó Skoda Fabiával versenyzett.

- 2019-ben is nagyon jó érzés volt bajnoknak lenni, most is fantasztikus. Picit más most, mert egyszer megéreztük már az ízét korábban, de ezt nem lehet megszokni. Év elején ez volt a cél, mindent erre tettünk fel. Tudtuk, hogy nem minden versenyt kell megnyerni, a kiegyensúlyozottság volt a fontos. Minden a terveink szerint alakult, köszönöm a csapatnak a jó autót, a navigátorom is nagyon jó volt, és ez kellett a sikerhez. Persze nehéz volt most taktikusan menni, mert versenyző vagyok és nyerni szeretnék. Győrben korábban még sosem jártam, de biztos, hogy vissza fogok majd jönni. Szép város, és jó érzés egy új helyszínen, új pályákon, dobogóval megszerezni a bajnoki címet. Bízom benne, hogy a jövőben is lesz Győr Rally – nyilatkozta az esemény internetes oldalának Vincze Ferenc.

A szervezők tájékoztatása szerint Wirtmann Ferenc és Kerekes József nyert a historic kategóriában, ORB2-ben pedig Czékmány Norbert és Takács Gábor állt a dobogó tetejére.

A Historic kategóriában gyakorlatilag rajt cél győzelmet arattak Wirtmannék. Az előnyük akkora volt, hogy a végén a szakaszelsőségekért sem kellett küzdeniük, Az első nap után már egy perc feletti volt az előnyük Rónay László és Csuri András előtt, a második napon pedig már nem kellett sietniük, és bő másfél perces különbséggel nyertek. A nagy csata mögöttük zajlott, a Rábaringen megszerezte a második helyet a Balogh Sándor – Taskó András páros, Rónayék pedig hiába adtak bele mindent az utolsó gyorsaságin, 3.6 másodperc előnye maradt a Fiat 131-gyel versenyző duónak, így Baloghéké lett a második helyért járó trófea, Rónayék pedig a harmadik helyen fejezték be a versenyt.