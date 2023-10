A vendégek ziccert hibáztak, Casado büntetett, 20. perc: 11-5. Továbbra is remekül védekezett a Veszprém, a lengyel csapat a legtöbbször elég tanácstalan volt a bakonyi kapu előtt. A csereként beálló Corrales kivédte Zarabec hetesét, azonban ekkor a veszprémiek is többet hibáztak támadásban. A félidei előny így is bőven megnyugtató volt, 14-9.

Két vendég találattal indult a második játékrész, Vajlupau tudott válaszolni. Kicsit vérszemet kapott a mínusz háromra felzárkózó Plock. A jól cselező Fazekas Gergő kapott nagyot nem először a fejére, a játékvezetők megnézték videón az esetet, Remili megúszta két perces büntetéssel.

Dawydzik használta ki az emberelőnyt, 15-13-ra jött fel a lengyel csapat. Megakadt kicsit Momir Ilics legénysége, de Vajlupau góljai megnyugtatták a kedélyeket, a fehérorosz szélső pontosan célzott, majd Ligetvári is eredményes volt, 42. perc: 19-14. A Plock kapkodott, labdát adott el, erre pedig azonnal jött a hazai válasz, 21-14.

Vajlupau hetesből sem hibázott, közben a szurkolók Mahé pályára kerülését ünnepelték. Sandell góljával nyolcra hízott a különbség, 24-16.

Biosca remekelt a hajrában, volt, hogy egy akción belül két bravúrt is bemutatott Zsitnyikovval szemben.

A Telekom Veszprém remek védekezéssel, könnyedén gyűjtötte be a pontokat a B csoportban.