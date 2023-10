DEAC-1. FC Veszprém 4-1 (2-1)

Debrecen. V.: Tamási, Balla, Tiringer. Debreceni EAC: Bazsányi – Vass, Harmati, Ulloa, Thiago. Csere: Nyerges, Faragó, Berecz, Szatmári, Siska, Farkas, Tóth A., Magyar, Győri. Edző: Tihanyi Csaba.

1. Futsal Club Veszprém: Oswald – Tatai, Everton, Gavrilovics, Gerencsér. Csere: Spandler, Fridrich, Molnár R., Dorogi, Bognár, Fellembek, Kiss M., Lux. Edző: Fehér Zsolt.

Esélyesként lépett pályára az 1. FCV Debrecenben, a bakonyiak bombaformában (hat siker, egy döntetlen) kezdték a szezont, míg a hajdúsági csapat mindössze egy győzelmet tudott felmutatni az első hét fordulóban. Persze azzal mindenki tisztában volt, hogy a DEAC kemény dió, Tihanyi Csaba csapata négyszer is döntetlenre végzett az elmúlt hetekben, legyőzni csak kétszer tudták.

A 4. percben kontrázott DEAC, a jobb oldalon meglóduló Thiago szépen tette vissza a labdát Vassnak, aki nyolc méterről nagy gólt akasztott a veszprémi kapuba, 1-0.

Tovább növelhette volna előnyét a házigazda, de Oswald nagyot védett.

A hetedik percben jött a válasz, Dorogi cselezgetett a bal szélen, remekül adott középre, ahol az egyedül hagyott Lux érkezett, 1-1.

Kemény párharcokat láthattak a kilátogató nézők, mindkét csapat agresszívan támadott le és több helyzetet is elpuskázott. Ehhez hozzá kell tenni, hogy mindkét kapus jó teljesítményt nyújtott. Oswald és Bazsányi is olykor bravúrral védett, előbbinek azonban nem volt esélye a 19. percben, amikor egy gyors támadás végén Harmati teljesen egyedül maradt a kapu előtt és nem is hibázott, 2-1.

A második félidő elején jól tartotta előnyét a DEAC, majd sikerült azt tovább növelnie. A 30. percben szépségdíjas gólt szerzett Tóth Attila, aki Thiago egész pályás felívelését futtából, kapásból vágta a hálóba, 3-1. Bár hosszú még a szezon, az biztos, hogy ez a találat ott lesz az idény legnagyobbjai között.

Kimaradtak a bakonyi lehetőségek, hiába próbálkozott 5 a 4 elleni játékkal is Fehér Zsolt alakulata, a szerencse sem állt ezúttal mellette.

A 40. percben jött a kegyelemdöfés, Thiago szerzett labdát, elvitte a védők mellett, majd kissé balról kilőtte a bal alsó sarkot, 4-1.

Ez nem a Veszprém napja volt, a vendégek dolgát nem könnyítette meg, hogy Tatai József – minden bizonnyal sérülés miatt – nem lépett pályára a második félidőben.