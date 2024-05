Az eseményekből mind az öt tagintézményben cseperedő gyerekek kivették részüket, a Városligetben tartott programban a faültetéstől kezdve a kézműves, mozgásos, csillagászati és táncos foglalkozásokon át az élőképig sok minden szerepelt.

Az évfordulón minden óvoda elültette a saját fáját is. Amint azt Ráczné Németh Csilla intézményvezető a helyszínen elmondta, ezzel szeretnének emlékezni arra, hogy a helyi óvodák, az örökös zöld óvodák mennyi kisgyermeket neveltek fel. – Mivel a környezettudatosság, az egészséges életmód és a fenntarthatóságra való nevelés kiemelt feladatunk, természetes, hogy egy-egy fa elültetésével tegyük emlékezetessé a pillanatot, hogy később is szemmel tarthassák a gyerekek a facsemeték növekedését. Így az óvodák mindegyike elültet most egy-egy fát az évforduló alkalmából – mondta a vezető és Schwartz Béla polgármesterrel együtt kezdett a facsemeték ültetésébe. Az óvodások azt követően maguk segítettek a polgármesternek az ültetésben. Horváth József alpolgármester, Johanidesz Sándor önkormányzati képviselő és az egyes óvodavezetők helyettesei, továbbá az Avar Kft. munkatársai ugyancsak bekapcsolódtak a munkába.

Fotó: Györkös József

Az ünnepségsorozat egyik színfoltja egy látványos élőkép volt, amelyben több mint ötszáz kisgyermek formálta meg a húszas számot az összetartozás szimbólumaként az Agórán. A programot közös tánc zárta, az ünnepi hetet pedig másfél órás gála, amelyben 240 óvodás szavalt, énekelt és táncolt.