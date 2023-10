A Nagyszombaton rendezett válogatott versenyen a legjobb magyar atlétákon kívül a házigazda szlovákok, a szlovénok, a horvátok és a csehek mérték össze tudásukat.

A magyar alakulat, mind a lányoknál, mind a fiúknál, kiválóan szerepelt. Mindkét csapat az összesített pontversenyben a második helyet szerezte meg.

A fiúknál az egyik legjobb produkciót a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) két sprintere nyújtotta. Horváth Botond egyéniben is mindenkit maga mögé utasított 100 méteren, majd a 4x100-as váltóval is aranyérmet érdemelt ki. A stafétában helyet kapott a másik veszprémi vágtázó, Szabados Zsombor is, Kis Rolanddal és Kalics Krisztiánnal. Mindkét futó Szigeti Zsombor edző tanítványa.