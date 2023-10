Szent Benedek RA -MÁV Előre Foxconn 2-3 (15-25,16-25,25-20,25-17,8-15)

Budapest, 50 néző. V.: Bátkai-Katona, Kiss.

Szent Benedek RA: Szerényi 7, Nagy, Krakoczki, Wojcik 9, Schneider, Nacsa-Pekárik 7, Berkó 4, Kobaidze 6, Cestero Cruz 6, Szakály, Pérez 22, Fáth, Gatard. Edző: Kristian Michailov.

MÁV Előre Foxconn: Vezsenyi 1, Dvoracek 20, Tarr, Andersson 3, Király-Tálas, Vacsi 11, Markovic, Matos 17, Szabó, Pallag 11, Orosz 8, Michalewicz 4, Tóth, Kovács. Edző: Lukasz Przybylak.

Az első két szettben nem talált ellenszert a Balaton-parti csapat a székesfehérváriak játékára, és nagy hátrányba került, az első szett 15-25-tel, a második 16-25-tel ért véget, így lélektanilag is nagy előnybe került a MÁV Előre. A harmadik játékrészre nagyon szépen összeállt a Szent Benedek játéka, és maximális fegyelemmel, valamint koncentrációval meg is lepték a vendégeket, 25-20-as eredménnyel. A negyedik játszmát is fantasztikusan kezdte Michailov együttese, és komoly gondot okozott a székesfehérvári alakulatnak. A negyedik szett végén is a fürediek örülhettek, 25-17. Az ötödik játszmára rendeződtek a sorok a vendégoldalon, és az első perctől irányították a döntő szettet, amit végül meg is nyertek, 8-15.

Kristian Michailov: - Először is gratulálok mindkét csapatnak, természetesen legelőször a MÁV Előre Foxconn csapatának, hiszen ők nyertek, de a saját csapatomnak is, hiszen rendkívüli módon küzdöttek. Készülünk a Magyar és CEV-kupára, remélem, hogy a játékunk meccsről meccsre jobb lesz. Örülök, hogy ezen a mérkőzésen sikerült megmutatnunk a mentális erőnket!

A Szent Benedek RA legközelebb Nyíregyházán lép pályára október 28-án.