VESC-BDSE 3:0 (21, 26, 21)

Veszprém, 70 néző. V.: Gyulai, Szabó.

VESC: Kovács, Araújo 5, Sevinger 4, Sólyomvári 9, Richards 25, Bozsó 2. Csere: Bődi, Tóth (liberók), Piltman 3, Deli, Szalczinger 2, Molnár-Pintér 1. Edző: Tumpech Ádám.

BDSE: Pisák L. 4, Horváth 15, Katona 10, Pisák F. 13, Hernády 5, Kiss 3. Csere: Ujvárosi, Berkó (liberók), Drávecz 3, Rékasi. Edző: Ujvárosi Levente.

Az első szettben magabiztosan játszott a veszprémi együttes, és nem volt sok esélye a vendégeknek, 25-21. A második játszmában sokkal kiegyenlítettebb volt a csata, és a hajrában átvette a vezetést ugyan a Budaörs, azonban hamar fordított a VESC, és meg is nyerte a játszmát, ezzel pedig be is biztosították a lányok a továbbjutást. A záró felvonásban több játékosnak is lehetőséget biztosított Tumpech Ádám vezetőedző, és a játékosok éltek is az eséllyel, könnyedén hozták a szettet.

Tumpech Ádám: - Mindenekelőtt gratulálok a csapatnak a legjobb 16 közé jutáshoz. Ezt a második mérkőzést megnehezítettük magunknak, sok hibát elkövetve nyitásfogadásban és mezőnyben. Ránk nem jellemző módon egy játékos vitte a hátán a csapatot, így mind a három szett elég szorosra sikerült. Tanulnunk kell ebből a mérkőzésből, és az eddig mutatott jó alapjátékunkhoz kell visszatérnünk.

A veszprémi lányok legközelebb a kupában az extraligás Nyíregyházával csapnak össze.