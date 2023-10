Versenykörülmények teljes szortimentje várt a résztvevőkre: az 1850 méter magasságtól a síkságokig, vízen, sziklákon, porban, köveken, mezőkön, hegyeken át, mindenfele elvezetett az itiner. A tájékozódási nehézségek, felbukkanó hibás jelölések és komplikált iránymutatások sem könnyítették meg az indulók munkáját, azonban ez is hozzájárult az igazi kalandtúra élményhez. Ami kifejezetten szokatlan volt, hogy a verseny nem elkerített, lezárt pályákon zajlott, a szembejövő kombájn, traktor, civil forgalom, állatcsorda mindennapos, hozzátartozó eleme volt a terepnek. Ezek okoztak néhány meredek pillanatot, azonban szerencsére konfliktusmentesen ért véget minden szituáció.

Miroslav Zapletal és Marek Sykora az utolsó szakaszt ismét az első helyen zárták, ezzel pedig megnyerték a Balkan Offroad Rallye-t autó kategóriában. Elképesztő teljesítményt nyújtottak minden pályán, ezt mi sem mutatja jobban, mint, hogy 4 alkalommal is a legjobb időt futották meg. - Az ötödik nap nagyon szépre sikeredett. Hasonló körülmények voltak, mint a harmadik szakaszon, így a nyomvonalak összefonódtak egy kicsit. Problémamentes futamot zártunk és elsőként értünk be a célba, nagyon nagy öröm ez az eredmény számunka. Elégedettek vagyunk, nagyon élveztük a Balkan Offroad Rallye-t, mondhatni százszázalékosan. A versenyszervezés kitűnő volt, úgy, hogy egy nagy lájk tőlünk a rendezőknek. Mironak és nekem is nagyon tetszett a pálya, úgy gondolom jövőre mindenképpen visszatérünk – foglalta össze az offroad élményt Marek Sykora. Garamvölgyi Zoli és Horn Berci szintén kiemelkedő performanszt nyújtottak és összesítésben az 5. helyen fejezték be a versenyt. Az utolsó napra sajnos több technikai hiba is utolérte őket, melyek korábban nem merültek fel. Ennek ellenére pozitív élményekkel zárják a futamot, melynek kihagyását baklövésként élték volna meg. - Olyan tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodott az egész csapat, melyeket az otthoni versenyeken is alkalmazni tudunk majd és melyek hozzá segítenek minket a további sikerekhez. Többet is elértünk, mint amit célnak tűztünk ki, hiszen nem csak hogy átszeltük a célvonalat és végig mentünk az egész távon, de még egy nagyon előkelő helyet is sikerült megszereznünk. Bercivel most dolgoztunk először együtt, ez azonban egyáltalán nem érződött, remekül működtünk egy csapatként. Nagyon örülünk az eredménynek, nem volt könnyű hetünk. Annyira még sose tévedtünk el, mint az utolsó szakaszon, ráadásul így a végén még a szíjszakadás is utolért minket, ezzel 30 perc hátrányba kerültünk. De megcsináltuk, végig kitartottunk és csak a sikerélmény maradt bennünk. Imádtunk itt lenni, versenyezni, küzdeni, olyan megmérettetést állított elénk a terep, amit nem is gondoltunk volna. A szervezők, Alexszel az élen egy fantasztikus rendezvényt hoztak létre, egy varázslatos környezetben. Sokkal többet kaptunk a Balkan Offroad Rallye-től, mint amire számítottunk, egyértelműen a terveink között szerepel, hogy jövőre visszatérünk, akár több autóval is – mondta Garamvölgyi Zoli.

Fotó: Pataky Péter

Gál János és Oswald András a 14. helyet, Nagy Gergő és Csányi Kata pedig a 16. helyet szerezte meg a ralin. Eléjük is rengeteg próbát állított a román terep, azonban eredményes, élvezetes hetet tudhatnak maguk mögött.

A második napon több versenyzőnek még az igazi kaland kezdete előtt befejeződött a Balkan Offroad Rallye. Molnár Balázs és Molnár Gabriella, Mészáros Lőrinc és Pál Erik, valamint Frantisek Brutovsy és Peter Hauptmann sajnos már a maratoni szakasz előtt kiesett a mezőnyből. 1345 kilométer megtétele után tehát lezárjuk a sikerekben gazdag külföldi próbatételt, gratulálunk a versenyzőknek az extrém táv teljesítéséhez, és a szervezőknek a rendezvény lebonyolításához.

Erős Réka