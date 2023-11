Csurgói KK-Balatonfüredi KSE 30-28 (14-12)

Csurgó, 850 néző. V.: Bócz, Wiedemann. Csurgói KK: Holló, Füstös (kapusok), Spruk, Zagar 2, Bazsó 2, Herceg 1, Krsmancic 10 (7), Borsos, Papp 4, Szeitl 2, Gábor 3, Tóth P. 1, Vasvári, Mazurek, Markez 3, Tufegdzic 2. Edző: Baranyai Norbert.

Balatonfüredi KSE: Andó, Bősz (kapusok), Kemény, Szretenovics, Varga M. 4, Bóka 1, Szmetán M. 1, Németh B. 1, Gosztovics 4 (4), Szöllősi B. 2, Sikosek Pelko 3, Kljun 4, Hornyák P. 3 (3), Szűcs B. 5. Edző: György László.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 7/7, ill. 9/7.

Jobban kezdett a Csurgói KK, amely ellenfele hibáit is kihasználva 2-0-ra vezetett a negyedik percben. Motiváltak voltak a hazaiak, akik egy sikerrel megelőzhették a Füredet, ráadásul feledtetni szerették volna legutóbbi hazai botlásukat, amikor alulmaradtak a Komlóval szemben.

Ugyanakkor a vendégek számára is fontos és értékes lett volna a két pont bezsebelése. Ennek megfelelően beleerősített a BKSE, amely Andó védéseinek is köszönhetően fordított, 2-3.

Átvette a kezdeményezést a Füred, 1-2 góllal vezetett György László csapata, 9-9-nél egalizált a Csurgó. Fej fej mellett haladtak az együttesek, majd Holló mutatott be három védést egymás után, aminek köszönhetően a somogyiak kerültek lépéselőnybe. A félidő utolsó hat percében csak egyetlen vendég találat született, a házigazda kettővel vezetett a szünetben.

Fordulás után tovább gyengélkedett a Balaton-partiak támadójátéka, 18-14. Ezután Kljun talált be kétszer, majd Szűcs és Varga góljait követően mínusz egyre jöttek fel a vendégek. Továbbra is a Csurgó irányított, de nyílt volt a küzdelem. Eredményesen harcolt az egyenlítésért a BKSE, 50. perc: 24-24. Kljun a vezetést is megszerezte a Fürednek, 24-25, viszont úgy tűnt, a felzárkózás túl sok energiáját emésztette fel a vendéggárdának. Túl sok volt a hiba, ami megbosszulta magát, 56. perc: 28-26. Németh Balázs találata még felcsillantotta a reményt, azonban a hazaiak rutinosan játszottak. Két perccel a vége előtt Füstöt kivédte Gosztovics hetesét, ezzel pedig eldőlt, hogy a BKSE nem tud pontot szerezni Csurgón.

Baranyai Norbert: - Általában parázs, jó hangulatú mérkőzést vívunk a Füreddel, ez most is így történt. Szerettük volna kijavítani a két héttel ezelőtti hazai vereséget. A félidők második részében döntöttük el a találkozót, akkor tudtunk frissíteni és egy kicsit gyorsítani a játékunkon. Örülök, hogy több játékosunk is vezér tudott lenni a pályán.

György László: - Igazi rangadót játszottunk, sajnos egy kicsivel többet hibáztunk, mint a hazaiak. Helytálltunk, s akár a mi javunkra is eldőlhetett volna az összecsapás, de a csurgóiak sorsdöntő helyzetekben koncentráltabbak voltak.