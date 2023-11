Atomerőmű SE U23–Veszprém Kosárlabda Klub 94-75 (25-12, 21-19, 26-23, 22-21)

Paks, 100 néző. Vezette: Radnóti, Téczely, Nagy.

ASE U23: Heimann 3/3, Pajor D. 10/6, Kékesi 13/6, Géringer 20/12, Sövegjártó 10. Csere: Inalegwu 15/12, Imre 6, Bene 2, Pajor K., Arnold 15/3, Sáfrán, Nagy. Edző: Morgen Frigyes.

Veszprém: Szabó 13, Madár 16/9, Varga 14/12, Takács 11/3, Ratiani 16/3. Csere: Prodanovic 2, Szeifert, Birkás 3. Edző: Alex Geddes.

Miután a VKK az elmúlt hetekben fejlődő tendenciával szolgált, a bajnokság 8. fordulójában is győzelmi szándékkal lépett pályára. A mérkőzés elején ennek megfelelően kezdtek (4-12), aztán mély hullámvölgybe kerültek, az ellenfél ugyanis produkált egy 21-0-s szériát (25-12). A folytatásban állandósult a felek közötti 15 pont körüli különbség (36-20) és a nagyszünetben is hasonló eltérést regisztrált az eredményjelző tábla (46-31). Később a hazaiak erre is rátettek egy lapáttal (62-39), így a veszprémiek ezen a derbin leginkább annak örülhettek, hogy hosszú eltiltásából visszatért a soraikba a georgiai centerük, Nika Ratiani (82-62).