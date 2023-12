Orlen Wisla Plock-Telekom Veszprém 37-30 (18-11)

Plock, 3210 néző. V.: Kurtagic, Wetterwick (svédek). Orlen Wisla Plock: JASTRZEBSKI – Daszek 2, Piroch 2, ZARABEC 5, DAWYDZIK 5, LUCIN 8 (3), Mihic 3. Csere: ALILOVIC (kapus), Terzic, FAZEKAS G. 7, Mindegia 1, Serdio 2, Krajewski 2. Edző: Javier Sabate.

Telekom Veszprém: Biosca – Marguc 4 (2), Sandell, Fabregas 2, Ligetvári, Casado 5, DESCAT 8 (1). Csere: Corrales (kapus), KOSZOROTOV 6, Remili 3, Pesmalbek 2, J. Omar. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 4/3.

A csoport második helyén álló, a múlt héten a Barcelona ellen otthon alulmaradó Veszprém az év utolsó BL-meccsén ahhoz a Plockhoz látogatott, amely kilenc meccsen csupán kétszer nyert ebben az idényben a legrangosabb kupasorozatban.

A bakonyiak voltak az esélyesek, de azt mindenki tudta, hogy nem lesz könnyű dolguk az általában keményen és hatékonyan védekező lengyelek ellen.

Mindkét oldalon akadt meglepetés az indulásnál. A veszprémieknél Corrales és Remili sem kezdett, Biosca és Sandell volt a helyükön. A hazaiaknál pedig az volt a szokatlan, hogy Sabate gyors támadásokat kérve küldte pályára övéit. Az utóbbi jött be, úgy tűnt, a Telekom nem tud mit kezdeni a Plocktól váratlan harcmodorral, és az ezzel párosuló elszántsággal.

A 4. percben 4-3 volt az állás, majd Marguc hetesből egyenlített, de ezt követően a Plock átvette a mérkőzés irányítását. Fazekas Gergő talált be klubjának (ő ugye kölcsönben szerepel Lengyelországban), mellette különösen Zarabec fickándozott, az irányító gólokat lőtt, gólpasszokat adott. A vendégeknél Fabregast lehetett rendre megjátszani, ám Alilovic kivédte a francia elleni szabálytalanság után megítélt Marguc-hetest, Fazekas Gergő pedig büntetett, 9-5. Momir Ilics nem tudott mit tenni, időt kért, és bevetette Remilit, Jahja Omart, Pesmalbeket, valamint Corrales is pályára került. A játék képe azonban nem változott, a Veszprém fásult volt, sokat hibázott, a lengyelek felszabadultan kézilabdáztak. Fazekas Gergő egyenesen remekelt, hibátlanul lőtt (hatból hatot), emellett a hazai beállós játék is működött, illetve Jastrzebski többször is védett, 21. perc: 14-8. Ilics többször is formációt váltott védekezésben, a Plock viszont mindig jól reagált, sokkal ötletesebben és mozgékonyabban játszott. Szörnyen gyenge félidőt zárt a Telekom, amelynek hét találat volt a hátránya.

A második játékrész elején Corralesnek jött egy védés, támadásban Koszorotov volt aktív, de a házigazda is igyekezett folytatni az első félidőben mutatott jó játékot. Fazekas és Zarabec újra villant, 35. perc: 21-14.

Corrales védett kettőt, ebből pedig könnyű gólokat tudott szerezni a Veszprém, öt gólra csökkent a különbség. Nagy erőket mozgósított a vendégcsapat, Descat mínusz négyre hozta csapatát, a 7 a 6 ellen támadó Plock igyekezett tartani a lendületet. Corrales védését követően Koszorotov bombázott a kapuba, kezdett felcsillanni a remény, 24-21.

A Telekom támadásban és védekezésben is javult, inkább az előbbi volt szembetűnő, hátul nem sikerült lenullázni a hibákat, 27-22.

Akadtak biztató jelek, jobb időszakok, azonban a lengyelek nem akarták kiengedni a kezükből a meccset. Tíz perccel a vége előtt, 29-24-es állásnál Sabate időt kért, és a kék mezesek szép góllal folytatták a meccset.

Koszorotov lövéseire lehetett számítani, az orosz mellett Descat teljesített jól, a többiek messze elmaradtak tudásuktól.

Összességében bántóan simán nyert a Plock a gyenge napot kifogó veszprémiekkel szemben. A Telekom szombaton a Balatonfüredi KSE otthonában zárja az évet. Az NB I-es bajnoki 18 órakor kezdődik.

A bakonyiak ezzel lecsúsztak a harmadik helyre a BL B jelű csoportjában. Az állás: 1. Barca 18 pont, 2. Magdeburg 16, 3. Veszprém 14, 4. Montpellier 10, 5. GOG 10, 6. Plock 6, 7. Porto 6, 8. Celje 0.

A 10. forduló további eredményei: Barca-Celje 39-30, Porto-Magdeburg 31-40, Montpellier-GOG 36-25.