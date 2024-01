Magyarország–Ausztria 29-30 (17-17)

Köln. V.: D. Accoto, R. Accoto (portugálok). Magyarország: Palasics, Bartucz (kapusok), Sipos A., Bóka 3, Ligetvári, Máthé 3, Fazekas G. 1, Bánhidi 4, Szita, Ancsin 4, Bodó 3, Ilic 1, Rosta M. 4, Lékai 4, Hanusz, Imre B. 2. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez.

Nemzeti együttesünk hibátlanul teljesítette a csoportkört, és így jutott a kölni középdöntőbe, ahol Ausztria volt a meglepetéscsapat. Nyugati szomszédunk Spanyolországot megelőzve lépett tovább.

Határozottan, jól kezdtünk, Ancsin vezérletével 3-0-ra vezetett a magyar válogatott. „Felébredtek” az osztrákok, de a mieink irányítottak, és kontrollálták az eseményeket, 10. perc: 6-3.

Ellenfelünk nem igazán akart felállt fal ellen támadni, igyekezett gyorsan befejezni támadásait, szerencsére ebbe többször is hiba csúszott. Mi is hagytunk ki helyzeteket, akár ötre is nőhetett volna az előnyünk.

A 20. percben 13-10 állt az eredményjelzőn. Az osztrákok 7 a 6 ellen támadtak, méghozzá elég jó hatásfokkal. Sajnos emberelőnyben fulladt be a játékunk, Frimmel kiegyenlített, 13-13. Tudtak ránk tapadni, Bodó góljai nagyon kellettek ekkor. Az első félidő legvégén Hutacek talált be, ezzel lett 17-17 az állás.

Bosszantó volt, hogy az osztrák átlövések szinte mind sikeresek voltak. A folytatásban jobb védekezésre és sokkal hatékonyabb emberelőnyös játékra volt szükség.

Sajnos túl sokat hibáztunk, Ausztria pedig ki tudta ezt használni

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Fordulás után szerencsére megint átvettük a kezdeményezést, 20-18.

Sajnos több bosszantó hibánk is volt, felesleges kiállítások, kihagyott hétméteres tarkította játékunkat, 40. perc: 22-22. Az osztrákok a vezetést is átvették, nekünk kellett futni az eredmény után, 50. perc: 24-25.

A csereként beszálló Bartucz védett néhányszor, viszont a másik oldalon túl sokszor tettük naggyá a kapust, ziccerek, nagyobb helyzetek sorát rontottuk el.

Az 56. percben 27-27 volt az állás. Bóka újra vezetést szerzett, Máthé viszont hibázott, és így gyorsan fordítottak az osztrákok. Fazekas egyenlített az utolsó percben, sajnos Bilyk is betalált a végén, ezzel nyert Ausztria.

Szombaton Horvátország ellen folytatjuk az Eb-szereplést.