A közösségi médiafelületeket hajtó algoritmus becsületesen szállítja ezeket a fotókat és jeleníti meg azoknak, akik szeretnek az 1990-es, 2000-es évek labdarúgásáról nosztalgiázni.

Azt gondolom, bátran mondhatom többes számban: rengetegen vagyunk ilyenek.

Nemrég megakadt egy képen a szemem. A fotón két legendás csapatkapitány, David Beckham és Paolo Maldini fog éppen kezet egy kezdőrúgás előtt, középen a Puhl Sándor játékvezető, jobbra pedig egyik segítője, Mező Béla.

Mező Béla és Horváth Gábor

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A győri születésű Mező Béla Balatonfüreden kezdett bele a játékvezetésbe az 1980-as évek derekán. A füredi betonos kispályától Európa legnagyobb stadionjaiba jutott el, sőt a kontinensen kívül is működött, például Melbourne-ben is, ahol Puhl Sándorékkal legelőször egy Mosonmagyaróvár-drukkerrel találkoztak az Ausztrália-Irán futballmeccs előtt. Kétszer megválasztották az év magyar labdarúgó-asszisztensének. Vállalt főszerepet futsal vb-n is és ma is aktív, nemcsak ellenőrként dolgozik, hanem szervezi a balatonfüredi kispályás labdarúgóéletet.

Mező Bélával Horváth Gábor újságíró beszélgetett.