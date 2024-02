Tatai AC – Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 29-27 (15-12)

Tata, 60 néző. V.: Csányi, Tóth D.

Tata: Hajós, Hermann (kapusok), Katus 2, Sárosi 3, Vass 2 (1), Körtélyesi 8, Nényei, Valler 3, Tass 5, Kiss 1, Molnár 4, Zatureczki, Kretz 1, Gajdos. Edző: Márton Ádám.

Veszprém: László, Kaiser (kapusok), Csizmadia, Éles Zs., Farkas 3 (1), Fercsik 4, Gulyás 1, Fazekas M. 5, Ruzsányi 1, Majczán 4, Rubos 2, Török-Vida 4, Szatmári 3, Szabadi, Ihász. Edző: Éles József.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 4/1.

Sokáig fej fej mellett haladtak a felek, azonban az első játékrész hajrájában hirtelen meglépett négy góllal a Tata (14-10). A félidőig minimálisan tudott kozmetikázni az eredményen a Veszprém, de így is három gól volt a különbség. A második félidőben remekül kezdett Éles József együttese, és kétszer is feljöttek egy gólra, majd a 48. minutumban egalizáltak (23-23). Ezt követően magasabb fokozatra kapcsolt a Tata, és bebiztosította a bajnoki pontokat.

Veszprém Handball Academy U21–Vecsés 33-25 (17-13)

Veszprém, 100 néző. V.: Garai, Varasdi.

Veszprém U21: Tóth M., Győri N., Reidmar – Jajic 3, Czabula 2 (1), Füry 3, Szabó T. 4, Janowszky 3, Hoffmann B., Végh B. 2, Bőti 3, Balogh B. 5, Barna 7 (3), Sisa R. 1. Edző: Dinko Dankovic.

Vecsés: Bende, Balogh Á. (kapusok), Nyéki, Székely 4, Zakics 7 (4), Gáspár, Antal M. 1, Ember, Angebrandt 1, Varga R., Czabán 1, Zalai 4, Marcsek, Horváth D. 6, Foki 1. Edző: Lepsényi Sándor.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/5.

Remekül kezdett a Veszprém, a 9. percben 6-1 szerepelt az eredményjelzőn a bakonyiak javára. A folytatásban is tartotta előnyét Dinko Dankovic együttese, végül 17-13-al mehettek pihenőre a felek a félidőben. A második játékrészben sem vett vissza a tempóból a hazai alakulat, és végül nyolcgólos sikert aratott a Vecsés ellen.

KK Ajka-Szigetszentmiklós 22-20 (13-12)

Ajka, 300 néző. V.: Bátori, Szécsi.

Ajka: Tatai, Baracskai (kapusok), Bodnár 5, Jávor 2, Tóth 2, Kovács B., Gyene 3(1), Rosta 1, Nagy, John 4, Breuer 3, Forgács, Ernei 1, Zsáki, Horváth 1, Perczel. Edző: Velky Péter.

Szigetszentmiklós: Kovács, Borsos, Lovistyek (kapusok), Turák 1, Kerkovits, Gábori 3 (1), Éliás 4, Koszorus, Szabó, Mazák 3, Spacsek, Nagy 5, Bali 1, Jenei 1, Tóth, Márton 2. Edző: Horváth Csaba.

Kiállítások: 12, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 4/2.

A két jól felkészült csapat fegyelmezetten kezdte a mérkőzést, mindkét oldal keményen védekezett, így kevés gólt láthatott a szép számú nézősereg. Fej fej mellett haladtak a csapatok, egyik fél sem tudott nagyobb előnyt kiharcolni. A vendégek ekkor időt kértek, ami után sikerült három góllal meglépniük (7-10), de a lelkesen küzdő hazaiaknak sikerült egyenlíteni (11-11). A szünet előtt jól hajráztak az ajkaiak, és a dudaszó pillanatában Breuer révén átvették a vezetést. A pihenő után már két góllal is vezettek a házigazdák, akik 15-13 után negyedórán keresztül nem lőttek gólt, ezt a miklósiak kihasználták és újra megléptek három góllal (15-18). Az utolsó tíz perc rengeteg izgalmat hozott, Tatai védéseinek is köszönhetően kiegyenlített a jól küzdő hazai csapat (20-20). Velky Péter még kihasználta az utolsó időkérését, ami után Jávor és az újdonsült apuka, Gyene is betalált (22-20).