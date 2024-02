Azt mondták, a két vitorlázónál serdülőkoruk óta meghatározó a család szerepe. Édesapjuk, Péter válogatott vitorlázó volt, aki tapasztalatai alapján segíthette két fiát. Mindent megtett azért, hogy a testvérek világszínvonalú versenyzővé váljanak. A fiúk édesapja egy ideig a BYC-nél edző volt, emellett minden feladatot ellátott a gyerekeiért, szervezett, utazott, versenyeken támogatta őket. Édesanyjuk, Tünde pedig a nyugodt hátteret biztosította, adódott, hogy elkísérte fiait a versenyekre. A fiatalok eredményei egyre jobbak lettek, különböző hajóosztályokban – Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, (ma ILCA 4, ILCA 6 és ILCA 7) – 27 korosztályos Európa- és világbajnoki érmet gyűjtöttek. A felnőttek között is kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetnek, de a közelmúltbeli athéni sikerük mindet felülírt. Jonatán második, Benjamin ötödik helyezést ért el az Európa-bajnokságon.

Forrás: Balatonfüredi Yacht Club

Vadnai Benjamin felidézte, élete eddigi legjobb eredményét érte el Athénban a felnőttek között. – Azonban még nem felhőtlen az örömöm, mert egy-egy futamban bennmaradt pár pont. Végig konzervatívan vitorláztam, mert az egyenletes teljesítmény a változó körülmények között kifizetődik. Most is ez történt, ami az ötödik helyre volt elég – fogalmazott Benjamin. Hozzátette, a mi lett volna, ha felvetés a vitorlázásban nehezen értelmezhető, hiszen egy futamban is rengeteg, sok száz döntést kell meghozni. Elég egyet elrontani, és az csúnyán büntet. – Jelen esetben, ha helyesen döntök, akkor az összetettben is előbbre végeztem volna. Egyre bölcsebb az ember, de rossz döntést mindig hoz. Sosem leszel elég tapasztalt, hogy ne hibázz. Ebben sportban az végez előrébb, aki kevesebbet hibázik. Egyenletesen mentem, a kvalifikációnál volt kiugró eredményem is, és mivel a többiek keresztbe verték egymást, így ez erre volt elég – emlékezett. Mint mondta, amúgy nagyon nehéz verseny volt, a gyenge, ritmustalanul forgolódó szélben előfordult, hogy a szél csak az egyik oldalon frissült. Hiába volt valakinek jó sebessége, rajtolt jól, ment a jó irányba, nagyon gyorsan kontrollálni kellett a mezőnyt, bebiztosítva a megszerzett előnyt. A mezőny sokszor szétszóródott, ami nehezítette a felzárkózást. Eldőlt a kérdés, Jonatán utazik Marseille-be, az olimpiára, és Benjamin természetesen mindenben segíteni fogja.

Forrás: Balatonfüredi Yacht Club

– Az volt a cél, hogy a dobogó közelében végezzek, de a kezdet igen nehéz volt, hiszen az első két nap nem sikerült futamot rendezni – hangsúlyozta Vadnai Jonatán. Megjegyezte, a folytatásban is nagyon nehéz, trükkös körülmények között, kedvezőlen szélben versenyeztek. Ráadásul többször előfordult, hogy elfordult a szél, vagy az addigival ellentétben a másik oldalon frissült, adódott, hogy tízen is kikerülték. A szélviszonyok nem sok lehetőséget biztosítottak. Jonatán a 12. helyen állt az utolsó nap előtt, ami viszont jól sikerült, 8–12 csomós szél fújt, amit kedvel, és elkapta a fonalat. – Ebben a szélben az extra sebességem apró hajóvezetési trükkökből adódik. Az utolsó nap az első futamot megnyertem. A másodikban negyedik helyen mentem a part felé, a pozíciómat biztosítandó még be is igazítottam, majd elindultam balra, de a szél egyre inkább a túloldalnak kedvezett, ott frissült, és egyetlen balos lengés sem volt benne – idézte a körülményeket. Elmondta továbbá, nagyon örül, hogy testvérével, Benjivel mindketten a pódiumon állhattak az eredményhirdetésen, mely nagyon megható pillanat volt. Korábban ilyen csak a junior versenyzők között éltek át.

Forrás: Balatonfüredi Yacht Club

A következő öt hónapban a Vadnai testvérek folyamatosan dolgoznak és vízen lesznek, hogy az idei, nyári párizsi olimpiára megfelelő formában érkezzenek, Jonatán versenyzőként, Benjamin pedig edzőjeként minél jobban teljesítsen. Az ötkarikás játékok előtt egy hosszabb spliti edzőtábor és két világkupa is vár a fiúkra, áprilistól az olimpia kezdetéig pedig a franciaországi Marseille-ben készülnek, ahol az olimpia vitorlázás versenyét rendezik majd meg.