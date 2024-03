A KK Ajka hazai pályán gyűjtötte be a bajnoki pontokat

Archív fotó: Gyarmati László

Kecskemét–Veszprém Handball Academy U21 24-34 (12-18)

Kecskemét, 300 néző. V.: Bátori, Szécsi

Kecsemét: Kucsera, Szikora, Molnár (kapusok), Horváth A. 7 (1), Csuzi 2, Papp 2, Francia 2, Kádár 2, Bózsa 1, Dörmő 3, Forgács, Fodor 1, Gárgyán 2, Deák 2. Edző: Tóth Norbert.

Veszprém: Tóth, Győri, Reidmár (kapusok), Jajic 5, Czabula 1 (1), Füry 2, Szabó T. 3, Janowsky, Hoffmann 3, Végh 3, Bőti 2, Balogh 1, Bene 4, Hunyadi 1, Barna 5, Sisa 4. Edző: Dinko Dankovic

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 1/1.

Nagyszerűen kezdett Dinko Dankovic csapata, és hamar elhúzott három találattal a 4. percben. A folytatásban nehezen, de összekapta magát a Kecskemét, és felzárkóztak egy gólra (7-8). A bakonyiak jól reagáltak a hazaiak játékára, és újult erőre kapcsoltak, aminek következtében megléptek hat góllal a félidőre (12-18). A második játékrészben abszolút dominált a Veszprém, amire nem talált ellenszert a Kecskemét. A mérkőzés végül nagyarányú bakonyi sikerrel záródott.

Rákosmente – Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 26-25 (8-11)

Budapest, 250 néző. V.: Paska, Vastag.

Rákosmente: Andorka, Misinszki (kapusok), Edényi 5, Szabolcsi 1, Várszegi 6, Rozmán, Kovács B., Bécsi, Burony 3, Fekete 5, Török Ád. 1, Fidel, Bóka, Török Ák., Mándy 2, Hrabák 3. Edző: Őze Beáta

Veszprém:Kaiser, Pintér, László (kapusok), Csizmadia 3, Éles 4, Fercsik 2, Gulyás 2, Pintér 1, Fazekas 9 (4), Patonai, Poharánszki 1, Rubos, Török-Vida 1, Szatmári, Fink 2, Ihász. Edző: Éles József

Kiállítások: 12, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 0/0, ill. 5/4.

Jól rajtolt Éles József csapata, hamar három gólos előnyre tettek szert (1-4). A folytatásban felzárkózott a fővárosi alakulat, de a szünetre a veszprémiek mehettek jobb szájízzel (8-11). A második félidőben sokáig a vendégek diktálták a tempót, azonban a hazaiak a hajrában jobban koncentráltak. Egy perccel a találkozó vége előtt a Rákosmente megszerezte a vezetést, amire vendég oldalról már nem érkezett válasz.

KK Ajka-Ózd 34-32 (17-21)

Ajka, 150 néző. V.: Hornyik, Zörgő.

Ajka: Baracskai 1, Benkő (kapusok), Bodnár 1, Jávor 3, Tóth 5, Gyene 11 (3), Rosta 4, Nagy, John 4, Dobos 1, Forgács, Ernei 2, Zsáki, Horváth 2. Edző: Velky Péter.

Ózd: Nagy, Konyicsák (kapusok), Rozner 8 (1), Kovács, Csépányi 2, Péter 5, Bárdos 2 (2), Škoda 2, Kecskés 6, Zelei 2, Tóth, Molnár 5. Kiss. Edző: Kocsis Csaba.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3.

Bátran és határozottan kezdett a borsodi csapat, szűk negyedóra után 9-11 szerepelt a táblán, amikor Velky Péter időt kért. A folytatásban sem állt össze az ajkaiak védekezése, amit könyörtelenül kihasznált a vendégcsapat és tovább növelte a különbséget (13-17). A félidő hátralévő részében tartotta előnyét a létszámfölényes játékot alkalmazó Ózd, így ők mehettek nyugodtabban a pihenőre. A térfélcsere után már öt góllal is vezettek a vendégek, amikor is a hazai csapat "felébredt" és percről percre közelebb került ellenfeléhez. A kapuban a fiatal Benkő nagyszerűen védett, elől pedig a hetek óta kiváló formában játszó Gyene góljaival egalizálta az eredményt az ajkai csapat (46. perc: 28-28). Az ózdiak azonnal időt is kértek, de a közönsége által támogatott zöldek tíz perccel a vége előtt átvették a vezetést (30-29). A hajrára már négygólos is volt a hazai előny, amiből a vendégeknek sikerült kettőt lefaragni, de az ajkaiak a győzelmet már nem engedték ki a kezükből.