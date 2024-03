Az 1. Futsal Club Veszprém rosszul kezdte a rájátszást, a sérülésektől szenvedő alakulat mind a három eddigi meccsét elveszítette ebben a szakaszban. A csapat a Nyíregyháza elleni hazai, majd a Debrecennel szembeni idegenbeni vereséget követően legutóbb, hétfőn alulmaradt a Berettyóújfaluval szemben is. Ami az utóbbi találkozót illeti, a bakonyiak nem számíthattak válogatott kapusukra, Spandler Mátyásra. A combját fájlaló csapatkapitányt Koncsol Norbert helyettesítette, de ő a 15. percben piros lapot kapott, miután kézzel ért a labdához a hatoson kívül. Az 1. FCV kapuját onnantól a mindössze 17 éves Őri Bálint védte. A végeredmény 1-5 lett, s a Veszprém jelenleg az utolsó a hatcsapatos felsőházban.

A fehér mezes veszprémiek három vereséggel kezdték a rájátszást

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen helyzetben kellene javítani, ami igazi bravúr lenne, hiszen Tatai Józsefék pénteken Szombathelyre, a címvédő otthonába hivatalosak. A vendégsiker még úgy is meglepetéskategória, ha azt nézzük, hogy a Haladás sincs épp a legjobb formában. A vasiak az előző két körben nem tudtak nyerni, előbb ikszeltek (4-4) Nyíregyházán, majd rangadót buktak (3-4) Kecskeméten. A Haladás így le is csúszott az első helyről, ami azt is jelenti, hogy most kettőzött erővel küzdenek majd, hiszen javítani szeretnének, nem akarják, hogy veszélybe kerüljön a fináléba jutásuk.

A Haladás–Veszprém bajnoki pénteken 18.30-kor kezdődik. Ugyanekkor találkozik egymással a Berettyóújfalu és a DEAC, a Kecskemét–Nyíregyháza meccset pedig csütörtökön (18.30) rendezik.

A felsőház állása: 1. Kecskemét 12 pont, 2. Haladás 11, 3. Nyíregyháza 9, 4. Berettyóújfalu 8, 5. DEAC 4, 6. Veszprém 4.