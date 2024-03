Így nyilatkoztak az összecsapás főszereplői.

Kárpáti Krisztián, az OTP Bank-Pick Szeged szakvezetője: – Természetesen tisztában voltunk a Veszprém erejével, de nem erre készültünk, a vendégek a játék minden elemében fölénk nőttek. Olykor kellemetlenül éreztem magam kispadunk előtt, mert rengeteget hibáztunk, szétesett a játékunk. Ha ennyit hibázol a Veszprém ellen, nincs esélyed. Mindent elkövetünk, hogy a visszavágón javítsunk.

Momir Ilics, a Telekom Veszprém mestere: – Nagyon koncentráltak voltunk, nem hibáztunk és a védekezésünk remekül összeállt. Ki kell emelni Rodrigo Corrales teljesítményét, aki tizenhat védést mutatott ma be. A stabil védekezés természetesen a támadójátékot is jól segítette. Külön öröm, hogy a korábban kevesebb lehetőséget kapó játékosaink is kiválóan helytálltak. Van még egy visszavágó, a továbbjutás ott dől el véglegesen, arra a meccsre is alaposan fel kell készülnünk.

Imanol Garciandia, a Szeged spanyol átlövője: - Szerettük volna meghálálni a szurkolóink támogatását, de nagyon rosszul kezdtünk. A folytatásban valamelyest sikerült javítani, de Corrales nagyon jól védett, sok ziccert hárított, és ez megakasztotta a lendületünket. A veszprémi visszavágóra becsülettel felkészülünk és ígérjük, mindent megteszünk, hogy javítsunk.

Hugo Descat, a Veszprém francia szélsője: - Köszönjük a veszprémi szurkolók fantasztikus buzdítását. Nagyon jól sikerült a kezdés, hiszen stabil védekezésből gyors és eredményes kézilabdát tudtunk játszani. Ez volt a párharc első fele, nem szabad elfelejteni, hogy vár még ránk egy visszavágó.