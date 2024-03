Az eseményről a Veszprém Honvéd számolt be lapunknak, a bakonyiak több dobogós helyet szereztek és közülük négyen is kvalifikálták magukat egy közelgő nemzetközi eseményre.

A 18-as kategória dobogósai, legfelül Gaschler Emma és Bálint Gergő Fotó: Veszprém Honvéd/Máthé István

A kétnapos megmérettetés jelentősége nem csak az országos rangsoroló jelleg volt, hanem az, hogy ifi kategóriákban válogatóként szolgált a közelgő CEYOC (Közép-Európai Ifjúsági Találkozó) nemzetközi futamaira. A jeles dátumhoz is köthető történelmi helyszín jó ómennek bizonyult a Veszprémi Honvéd versenyzői számára, így a szombati esős időben a középtávon, majd a vasárnapi szeles körülmények között a hosszútávon is remek teljesítményt nyújtottak. Az enyhén dombos, sok eróziós formával, kisebb nagyobb gránit sziklákkal tagolt terepen néha egy őzcsapat vagy – a térképen nem jelölt – kerítéssel körbevett juhnyáj nézett szembe a futókkal. Szerencsére a VHS sportolói jól kezelték a váratlan meglepetést, több dobogós helyezést értek el, és végül négyen (Heizer Alíz, Gaschler Emma, Ódor Laura és Bálint Gergő) is bekerültek a Közép-Európai Ifjúsági Találkozón induló válogatottba.

Eredmények, N18: 1. Gaschler Emma. N21: 1. Pózna Anna Ibolya, ...3. Engi Lilien. N21Br:

3. Tóth Krisztina. N70: 3. Kunecz Rózsa. N75: 1. Komár Béláné.

F18: 1. Bálint Gergő. F45: 1. Molnár Zoltán. F50: 3. Egei Tamás. F60: 1. Domán Gábor. F70: 3. Bacsó Attila. F75: 2. Andrási Lajos.