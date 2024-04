Veszprém Kosárlabda Klub–Vásárhelyi Kosársuli 99-77 (32-14, 25-16, 24-29, 18-18)

Veszprém, 200 néző. Vezette: dr. Magyari, dr. Popgyákunik, Földesi.

Veszprém: Szabó 6, Madár 10/9, Varga 15/6, Takács 2, Moore 35/3. Csere: Popadic 10/3, Prodanovic 14/6, Birkás 7/3. Edző: Alex Geddes.

Hódmezővásárhely: Borbáth 18/12, Balogh 4, Rosic 21/3, Kelemen 8/6, Orgona 20/6. Csere: Bálint 3, Knyur 3/3. Edző: Sasa Vejinovic.

A veszprémiek az első, idegenbeli találkozón drámai csatában, kétszeri hosszabbítás után diadalmaskodtak, így jó helyzetben várhatták a két győzelemig tartó párharc második felvonását. Ezen az összecsapáson is pompásan kezdtek (16-6), majd gyorsan megduplázták, húsz pontosra növelték az előnyüket (28-8), hiába kért kétszer is időt a rivális. Mivel a sikert jobban akaró Moore-ék később is szigorúan védekeztek és hatékonyan támadtak (39-19), tovább nőtt a feleket elválasztó különbség (48-22), míg a nagyszünetben 57-30-at mutatott az eredményjelző-tábla. Fordulás után hamar harminc pont lett a VKK előnye (60-30), így az ellen csak az eredmény után futhatott (71-41). Az utolsó etap előtt azért felzárkóztak a vendégek, kihasználták, hogy a bakonyiak kicsit visszavettek a tempóból (82-62), de a hajrában sem kellett attól tartani, hogy megfordítják a csata alakulását (86-71), a mieink a végén ráadásul újra beleerősítettek (94-73).

Alex Geddes: Az első félidőben mind támadásban, mind védekezésben remekül teljesítettünk, minden és mindenki a helyén volt. A másodikban kicsit visszaesett a produkciónk, de megmutattuk, hogy van tartásunk. Azért dolgoztunk keményen a szezonban, hogy az ilyen nehéz párharcokat sikerrel vívjuk meg.