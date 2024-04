A mérkőzés 18 órakor kezdődik. A Veszprém a sereghajtó az első osztályban, a négy pontos csapat voltaképpen már kiesőnek számít, legalábbis meglepetések sorára volna szükség, hogy a Fejér-B.Á.L. idén kivívja a bennmaradást.

Kiesési gondjai nincsenek, de nem áll túl jól a Balatonfüredi KSE, amely csak kilencedik a tabellán. A fürediek előző négy bajnoki mérkőzésükön csupán egy pontot szereztek, a Ferencváros elleni idegenbeli iksz jó eredménynek számít, viszont a múlt heti Komló elleni hazai vereség egyáltalán nem.

A Balaton-partiaknak most jó esélyük van a javításra, a bakonyi rivális ugyanis sorozatban hét vereségnél áll. Ez persze nem jelenti azt, hogy a vendégeknek könnyű dolga lesz.

A BKSE háza táján rengeteg a hír mostanában, többen is szerződést hosszabbítottak (Varga Márton, Németh Balázs, Stevan Szretenovics), mások távoznak (György László vezetőedző és segítője, Imre Vilmos, valamint Szűcs Bence beállós), illetve több érkező kézilabdázó is be lett már jelentve. Legutóbb Melnyicsuk Viktor, aki korábban a Telekom Veszprém játékosa volt, nyáron pedig Komlóról érkezik Füredre. A 22 éves irányító, aki szerepelt az ukrán Zaporozsje színeiben is, két évre írt alá új klubjával.