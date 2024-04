Telekom Veszprém – OTP Bank-Pick Szeged 39-32 (19-15)

Veszprém, 5057 néző. V.: Marín, Garcia (spanyolok). Telekom Veszprém: Corrales – VAJLUPAU 8 (1), REMILI 3, Fabregas 3, Ligetvári, el-Dera, Descat 1. Csere: Jensen (kapus), J. Omar 4, Casado 2, A. NILSSON 3, PESMALBEK 6, SANDELL 4, Mahé, Koszorotov 1, ELÍSSON 4. Edző: Momir Ilics.

OTP Bank-Pick Szeged: Mikler – Sostaric 4 (2), GARCIANDIA 6, Bombac, Bánhidi 1, Szita 3, Frimmel 3. Csere: NAGY M. (kapus), Kalarash, Gaber 2, Stepancic 3, MARTINS 8, Mackovsek, Jelinic 2, Szilágyi. Edző: Kárpáti Krisztián.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 2/2.

A veszprémi meccsen minden úgy kezdődött, ahogy egy hete Szegeden abbamaradt: a Tisza-partiak sok hibával kezdtek, a bakonyiak gyors gólokat lőttek, 3-0. Szita szépített, 3-1. Az első mérkőzésen 37-30-ra nyerő hazaiak is tudtak hibázni, 5-3-ra alakult az eredmény, ettől függetlenül a Telekom kézben tartotta a találkozót. A 10. percben Frimmel szerezte meg az ötödik szegedi gólt, 6-5, közel került az egyenlítéshez a vendégcsapat, de nem sikerült élni a lehetőséggel, Remili hűtötte le a kedélyeket. Beállóban Nilsson váltotta Fabregast, a svéd csapatkapitány szép góllal nyitott, új lendületet adott a bakonyiaknak. Két-három találat volt a különbség, a 20. percben pedig 12-8-at mutatott az eredményjelző. Továbbra is büntette a hibákat a Veszprém, Kárpáti Krisztián kénytelen volt másodszor is időt kérni, 15-10. Újabb labdát adott el a Pick, hatra nőtt a felek között a különbség, 18-12. Corrales két közeli Stepancic-próbálkozást is hárított, a másik oldalon pedig Nagy Martin fogott két ziccert egymás után. Martins találatával zárult az első félidő, 19-15.

Három veszprémi találattal indult a második játékrész, a Corralest váltó Jensen pedig védett egyet. A 35. percben 23-16 volt az állás, magabiztosan játszott a Veszprém, amely folyamatosan „víz alatt tartotta” ellenfelét, nem hagyva túl sok felzárkózási esélyt.