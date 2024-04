Tavaly a Forma-4 közép-európai zónájában a balatonfőkajári pályára érkezve még hárman is esélyesek voltak a bajnokság megnyerésére, ez a legutolsó futamon Ethan Ischernek sikerült. A svájci versenyző idén már az olasz F4-es sorozat mezőnyét erősíti, de vendégpilótaként őt is láthatják a nézők. – Nagyszerű verseny volt itt, örülök, hogy ilyen korán visszatérhetünk. A pálya néhány ponton más lett, kicsit trükkösebb vezetni rajta, ami izgalmassá teszi. Remélem, vendégversenyzőként is a győzelemért harcolhatok – tekintett előre a következő napokra.

A TCC Clio Cup rajtlistáján Palotás Péter nevével biztosan találkozhatunk majd, de a Swift Cup Europe mezőnye is tele lesz magyar színekben versenyző pilótákkal.

Harmati Marcell rajongó Alexander Wurz fiával

Fotó: Harmati Marcell

Újabb kategóriák is csatlakoztak a versenyekhez, így a horvát TC-bajnokság is ellátogat a pályára. Az autósportot kedvelők a legkülönfélébb járműveket láthatják majd, érdemes lesz azoknak is kilátogatni, akik a formaautókra kíváncsiak, és azoknak is, akik túraautós versenyekre vágynak.

Pénteken a szabadedzésekkel és az időmérőkkel folytatódik a szezonnyitó versenyhétvége, a szombati és vasárnapi futamokra pedig a nézők online vagy a helyszínen is vehetnek belépőt.