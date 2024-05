Telekom Veszprém – OTP Bank-Pick Szeged 35-28 (19-13)

Veszprém, 4116 néző. V.: Hargitai Markó. Telekom Veszprém: CORRALES – VAJLUPAU 4, J. OMAR 8 (3), REMILI 4, FABREGAS 5, Casado 3, Elísson 2. Csere: Jensen (kapus), Ligetvári, Sandell, Pesmalbek, Nilsson 1, MAHÉ 5 (1), Koszorotov 3, Végh. Edző: Momir Ilics.

OTP Bank-Pick Szeged: Imsgard – Sostaric 2, GARCIANDÍA 6, Bánhidi 2, Mackovsek 4, Gaber, Bombac. Csere: Mikler (kapus), Frimmel 4, MARTINS 6 (3), Bodó 2, Szita 1, Jelinic 1. Edző: Kárpáti Krisztián.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 4/3.

Ötből öt: a Veszprém az összes Szeged elleni derbit megnyerte ebben a szezonban, méghozzá viszonylag simán. A legszorosabb meccs a múlt vasárnapi kupadöntő volt, amelyen három találattal bizonyultak jobbnak a találkozót végig uraló bakonyiak.

A hazaiaknál Hugo Descat és Jehja el-Dera kimaradt a keretből. Érdekes volt a hazai csapat bevonulása, a megszokottnál jóval kisebb volt az ováció, néhányan azért megkapták a kiemelt tapsot a közönségtől: Nilsson, Mahé és Jahja mellett Ligetvárit fogadták különösen szívélyesen. Momir Ilics és Gulyás Péter viszont éles füttyszóval. Sokan voltak a lelátóban feketében, ezzel kifejezve tiltakozásukat a szakvezetéssel szemben. Az is érdekes volt, hogy a vendégszektor legfeljebb félig telt meg.

A hazai csapat persze megkapta a támogatást a közönségtől és nem is kezdett rosszul, 5. perc: 4-2. Jahja Omar már három találatnál járt, Corrales jól védett, a bakonyi védekezés pedig remekül állta a sarat a 7 a 6 elleni játékot is előhúzó Szegeddel szemben.

A hetedik perc végén Bombac esett össze és veszítette el eszméletét, miután találkozott Ligetvári Patrikkal, utóbbi nem volt szabálytalan és szerencsére a szlovén is jobban lett és a saját lábán ment be az öltözőbe. Az egyébként is sokat hibázó Tisza-partiak ettől még jobban összezavarodtak, Kárpáti Krisztián 7-2-nél időt kért.

Nem segített, Corrales remekelt, Remili úgy lőtte át a vendégfalat, mintha az ott sem lett volna, 9-3.

A 15. percben sikerült mínusz háromra feljönnie a Szegednek, 9-6, azonban a Tisza-partiak védekezése továbbra is rendkívül bizonytalan volt. Azért Ilics is látott javítanivalót, a 20. percben 11-8-nál kikérte első idejét, viszont a folytatásban megszületett a kilencedik vendégtalálat.

A félidő hajrájában egy gólra tudta csökkenteni hátrányát a Pick, ám 14-13 után Koszorotov és Mahé villant. Majd Vajlupau szórt be három találatot, ismét hat volt közte, 19-13. Rosszul jött ki a rohanásból a Szeged, amely kezdhette elölről az izzadtságos felzárkózást a második félidőben.

Corrales-védésekkel és két hazai találattal indult a második 30 perc. Alig telt el két perc, időt is kértek a vendégek. A folytatásban rengeteg volta hiba mindkét oldalon, sok labdát adtak el a felek, Corrales viszont továbbra is remekelt, például kifogta Bodó ziccerét is.

Gyorsan kiderült, hogy a Szegedben nincs több ezen a napon. Ráadásul a Tisza-partiak belementek a rohanásba, amit büntettek a bakonyiak. A 45. percben tízre nőtt a hazai előny, 28-18.

A bakonyi szurkolók alaposan megünnepelték kedvenceik góljait és boldogan skandálták a játékos-neveket.

Összességében nagyon magabiztosan nyert a Veszprém egy furcsa hangulatú, de óriási ünneppel záruló találkozón. Folytatás szerdán Szegeden.