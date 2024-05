Az ajkai alakulat a 30. játéknapon a listavezető Nyíregyházát fogadta, és egy gólos sikert aratott. A mindent eldöntő találatot Kenderes Zoltán szerezte. A bakonyiak tavasszal rendkívül jól muzsikáltak, és a pontvadászat 8. helyén állnak jelenleg 40 egységgel.

Csemerék idegenben bizonyíthatnak

Fotó: Gyarmati László

A tiszakécskeiek az első három fordulót jól indították a szezonban, majd meglehetősen gyenge teljesítményt nyújtottak. Ősszel edzőváltást is eszközöltek, a korábbi Ajka tréner, Kis Károly ült a kispadra, de ő sem tudta kihúzni a gödörből az együttest, majd nem sokkal később ő is távozott. A Tiszakécske jelenleg a bajnokság 17., azaz kiesőhelyén áll, 26 ponttal.

A kécskei csapatnál négy korábbi ajkai játékos szerepel jelenleg, Szekér Ádám, Zamostny Balázs, Cipf Dominik és Lehoczky Roland.

Schindler Szabolcs játékosai matematikailag ezen a hétvégén biztosíthatják be a bennmaradásukat. A mezőny még továbbra is nagyon szoros, így történhetnek még meglepetések a tabella alján. Az már korábban eldőlt, hogy a Mosonmagyaróvár a szezon végén búcsúzik a második vonaltól, de a kieső helyen tanyázik még a Tiszakécske, a Siófok és a Pécs is.

A Tiszakécsei LC-FC Ajka bajnoki találkozó vasárnap 17 órakor kezdődik a Tiszakécske Városi Sportcentrumban. A mérkőzés játékvezetője Nagy Róbert lesz.