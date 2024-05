A veszprémi kézilabdázók az előző hétvégén megszerezték 31. kupaelsőségüket, a bakonyi csapat magabiztosan fektette két vállra a Szegedet. A felek hamarosan a bajnoki fináléban is összecsapnak. Ha az NB I-ben is aranyérmes lesz a bakonyi csapat, az megmenti Momir Ilics állását? És vajon milyen lesz a hangulat a Veszprém Arénában, ahol a távozó játékosoktól is búcsúznak pénteken.

A labdarúgó vármegye II-ben az Öskü szerezte meg idén a bajnoki címet. Az alakulat gólparádét rendezett a Taliándörögd ellen. Istenes Bence kétszer is eredményes volt, de a meccs hőse HULKa Bence volt, aki hatszor talált a hálóba. A találkozó után komoly fieszta kezdődött a pályán. Balogh Dávid a helyszínről tudósított és most beszámolt élményeiről.

A pályák szélén leszünk majd a foci vármegye I szezonhajrájában is, ahol Balatonalmádi-Fűzfő versenyfutás van az aranyéremért, az utolsó fordulóban egymással csapnak össze a felek.

A labdarúgó NB III-ban már nem védhet címet a Veszprém, de egy szép eredmény még kikerekedhet Pető Tamáséktól, itt egy forduló van hátra.

Az NB II-ben az az érdekes helyzet állt elő, hogy az FC Ajka dönthet arról, hogy a Győr, vagy a Vasas jut fel az első osztályba, kis túlzással vasárnap a fél ország az ajkai stadionban zajló történésekre figyel majd.

Ez a Helyzet Podcast, a mikrofonnál Balogh Dávid és Horváth Gábor.