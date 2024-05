Szombaton hivatalosan is felavatták Veszprém padelpályáit, most már a bakonyi vármegyeszékhelyen is lehet játszani a világszerte egyre nagyobb népszerűségnek örvendő sportágat.

A megnyitón balról Kerekes Péter, Ovádi Péter, Hegedűs Barbara, Sterbik Árpád és Németh Balázs

Fotó: Horváth Gábor/Napló

A három modern padelpályát a veszprémi jégcsarnok melletti területen alakították ki.

Az esemény résztvevőit Németh Balázs, a veszprémi jégkorongozók új szakosztályának elnöke köszöntötte.

Hegedűs Barbara alpolgármester örömét fejezte ki, hogy új sportolási lehetőség nyílik a Dózsavárosban. – Gratulálok a kezdeményezéshez, bízom benne, hogy a közelben élők szívesen használják majd és az egész városból sokan látogatják az új létesítményt.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő kiemelte: Veszprém nemcsak a királynék, hanem a sportok városa is. Nagyszerű, hogy most tovább bővül a paletta. – Köszönöm Németh Balázsék bátorságát, kitartását és sportszeretetét. Ők már a jégcsarnok létrehozásánál is bizonyítottak és most továbbálmodtak egy új ötletet. Mindenkinek jó szórakozást kívánok a padelpályán, és örülnék annak, ha minél több veszprémi megismerné ezt a sportot – mondta el.

Kerekes Péter, a honi padelszövetség elnöke elmondta, boldog, hogy egyre több ilyen eseményen vehet részt. A padel dinamikusan fejlődik, 50 országban 15 millióan játsszák világszerte és 2032-re remélhetőleg olimpiai sportág lesz. Magyarországon a veszprémi létesítménnyel együtt összesen 72 pálya van jelenleg. Az elnök elárulta: büszkék arra, hogy folyamatosan fejlődnek, ma már több mint 500 igazolt játékossal rendelkeznek és reméli, hogy Veszprém, új üde színfoltként a magyar padelben, részese lesz ennek a növekedésnek.

A megnyitón elhangzott, hogy a veszprémi padelfejlesztés ötlete Németh Balázs sógorától, Sterbik Árpádtól származik. A korábbi klasszis kézilabdakapus hosszú éveket töltött Spanyolországban, ahol nagyon népszerű ez a sportág. Sterbik Árpád nemrég szívinfarktus miatt kórházi kezelésre szorult, most elmondta, hogy el van tiltva az intenzív mozgástól. – Most hogy végre elkészültek a pályák, én nem játszhatok. Fáj a szívem, de kivárom a soromat – fogalmazott a bakonyiak egykori fantasztikus hálóőre és a klub kapusedzője. Sterbik Árpád azért ütögetett egyet Ovádi Péterrel és kipróbálta a padelt Hegedűs Barbara is.

A veszprémi létesítmény máris otthont adott egy országos versenynek, csapatbajnokságot tartottak rajta.