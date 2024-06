A badacsonytomaji sportpályán az utánpótlás-együttesek mérkőzései után a felnőtt csapat tagjai, az elnökségi- és bizottsági tagokkal, szülőkkel, szurkolókkal kiegészülve közös vacsorát fogyasztottak el oldott hangulatban.

A badacsonytomaji sportpályán az utánpótlás-együttesek mérték össze tudásukat az idei évadzáró részeként

Forrás: szervezők

A bőséges menüről, valamint a folyadékról az egyesület és szimpatizánsai együtt gondoskodtak, volt gyros, rántott hús, csónakburgonya, tócsi, tarja, sütemény és palacsinta is készült a behűtött italok mellé. Az eseményen Kalincsák Ferenc edző mondott köszöntőt, majd értékelte a 2023/2024-es idényt, valamint a tervekről, teendőkről is szólt. A folytatásban Török Zoltán alpolgármester irányításával a májusfa kivétele, kitáncolása is megtörtént. Az este zeneszóval, derűs beszélgetésekkel zárult. Néhány hét szünet után július közepén sportorvosi vizsgálat vár a játékosokra, majd focitábort szerveznek a gyerekeknek.