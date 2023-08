Ingatlanbazár 2 órája

Rajong a kütyükért? Akkor ez a hight-tech lakás garantáltan lenyűgözi!

Nemcsak okos az ingatlan, de gépesített és teljesen bútorozott is, így csak a bőröndjét kell hoznia, és már hátra is dőlhet az új otthonában. A vezetékig felújított lakásban az álmennyezetbe épített LED világítótestek a hangulatot, az elektromos redőnyök a kényelmet fokozzák. A biztonság is adott, a riasztón és a kamerarendszeren felül a bejutást ujjlenyomat olvasó biztosítja a bejárati ajtónál.

VESZPRÉMI EGYETEM KÖZVETLEN KÖZELÉBEN HI-TECH LAKÁS ELADÓ! Megvételre kínálom a veszprémi egyetem közvetlen közelében, ezt a HI-TECH kis okos lakást. Az ingatlan nyugodt környezetben, és nagyon jó lokációval rendelkezik. A lakás teljes felújításon esett át 2022 -ben. A teljes villamos, gáz és víz hálózat cserélve lett. Új műanyag nyílászárók, elektromos redőnyök, szúnyoghálók kerültek beépítésre. A burkolatok, szaniterek, bútorok a mai igénynek teljes mértékben megfelelnek. LED világítótestek kerültek beépítésre az álmennyezetben. Az eredeti belmagasság 280 cm, mely a világítótestek elhelyezése miatt most 260 cm. A fűtésről gázkazán gondoskodik, radiátoros hőleadókkal és padlófűtéssel. A lakás bútorozva és gépesítve van, csak a bőröndöt kell hozni és azonnal költözhető. Riasztó és kamera rendszer lett beépítve, illetve ujjlenyomat olvasó a bejárati ajtónál való bejutáshoz. Az ingatlanhoz saját tároló tartozik,( az ár tartalmazza ) közvetlen a lakás mellett a zárt lépcsőházban. Mérete 12 négyzetméter. Tömegközlekedés, vásárlási lehetőség 2-3 percnyi távolságra található... További izgalmas lehetőségek az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.



