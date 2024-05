Várpalotán él és családi házba élne inkább? Nem szeretne a felújítással bajlódni? Van egy jó, szigetelt ház, amit csak be kell rendeznie, és már költözhet is. 3 szoba, elégséges kert, jó négyzetméter áron lehet most az Öné! Nézze meg, és képzelje el az otthonaként. Ha már fejben el tudja dönteni, hogy nézze ki, akkor ne habozzon, hívja az eladót, nehogy lecsússzon róla!

Fotó: Ingatlanbazár

“Megvételre kínálok egy teljes felújítás befejezése előtt álló SZIGETELT CSALÁDI HÁZAT, amely abszolút sík, 423 nm-es, ÖSSZKÖZMŰVES telken helyezkedik el. A ház belváros közelségében található, pár perces sétával iskola, kórház, és a Thury-vár is elérhető. Az ingatlanhoz tartozó GARÁZS az utcafrontról nyílik, így a parkolás sem jelenthet gondot. A ház fűtéséről egy vegyes tüzelésű kazán gondoskodik, amely gazdaságos és környezetbarát megoldást jelent a hidegebb hónapokban. Ajánlom figyelmébe azoknak, akik nem szeretnének ingatlanfelújítással foglalkozni.”[...]

További ingatlanokért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.