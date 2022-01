A tereprali országos bajnokság idei utolsó fordulóját Nyirádon és környékén rendezték, a negyedikként végző Molnár Balázs–Molnár Gabriella duó az abszolút összetett 3. helyén zárta az idényt. A verseny sajtóirodája arról számolt be, hogy a 2. helyen ugyancsak egy lengyel kettős, Piotr és Karolina Otko végzett, míg a 3. pozícióban az abszolút bajnoki címet már korábban begyűjtő Miroslav Zapletal–Marek Sykora cseh, szlovák duó futott be a Raid of the Championson, amely a Közép-európai Zóna Kupa (CEZ) aktuális fordulója, valamint a lengyel bajnokság idényzárója is volt egyben.