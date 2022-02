A szakma több megyebeli képviselőjét kérdeztük erről, s bár általánosságban tudnak a várható változásokról, hivatalos és részletes tájékoztatást még nem kaptak róla.

Folyamatos adatrögzítés

Mindenesetre az biztosnak mondható, hogy az újonnan bevezetendő autók esetében feketedoboz, hivatalos nevén baleseti adatrögzítő regisztrálja majd az autó tevékenységét a balesetet közvetlenül megelőző és az azt követő pillanatokban. A készülék egyebek mellett rögzíti a jármű sebességét, helyzetét és a biztonsági vezetőtámogató rendszerek állapotát, aktiváltságát. Az EU előírása szerint az adatok baleseti kutatásokhoz adhatók át a hatóságoknak, azaz nem egyedi esetekben használják fel őket. Legalábbis most ezt tervezik.

Egységes előírások

Az új autók forgalomba helyezésének feltételrendszere két ütemben bővíti a kötelező elemeket. Első körben, 2022. július 6-tól az újonnan piacra lépő személyautók felszereltsége szélesedik velük, vagyis a járművek forgalmazásához szükséges típusengedély előfeltétele lesz a meglétük. Két évvel később pedig már az EU-tagországokban forgalomba helyezendő összes új személyautót el kell látni ezekkel. Jó tudni, hogy a jelenleg már az utakon közlekedő autókra nem vonatkozik a szóban forgó kötelezettség.

Az ittas vezetés kiszűrése is előtérbe kerül, hiszen a fedélzeti biztonsági rendszer része lesz az „alcoholock interfész” (alkoholszintmérős indításgátló), vagyis az az eszköz, amely megakadályozza a motor indítását, ha a vezető alkoholt fogyasztott. Az új gépkocsik intelligens sebességkorlátozás-asszisztenssel is rendelkeznek majd, ami a kamera képét a táblafelismeréssel kombinálja, s egy elemző szoftver segítségével műszerfali kijelzéssel és a gázpedál pulzálásával jelzi, ha a vezető túllépi az adott útszakaszra vonatkozó sebességhatárt. A rendszer a gyújtás ráadásával élesedik. Lényeges információ, hogy a biztonsági rendszer csak figyelmeztet, semmi esetre sem lassítja magától az autót. Lesz tolatássegéd, ami ma is sok új autóban működik, ám az idei évtől már nem extraként, hanem kötelező elemként.

Előremutató technológiák

A szabvány más eszközöket is felsorol, amelyeknek egy része már jelen van a legtöbb új generációs autóban, mint például a vezető fáradtságára figyelmeztető jelzés, a gumiabroncsnyomás-figyelő és a vészhelyzeti leállásjelző. Az újdonságok elvileg az idén július 6-tól homologizált autókra vonatkoznak, de csak 2024. július 7-től lesznek kötelezőek az újonnan regisztrált gépkocsikban.

A nehézgépjárművekre a szigorítás várhatóan 2029-ben lép hatályba.