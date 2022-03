Az első futamnak Pécs adott otthont, ahol ismét népes mezőny gyűlt össze a Sopia-Net szlalomversenyen az InterCars- és KGép-kupáért, hogy átmozgassák a technikákat és magukat is. Ezúttal a megszokottól eltérően nem hajnalban kezdődött a nyüzsgés a depóban, mert csak tíz órától volt nevezés és gépátvétel, majd pedig fél egykor kezdődtek a futamok.



Négy mért körre volt lehetőségük a pilótáknak, ami alatt megfuthatták az egy legjobb körüket, és ez alapján a nap végén értékeltek. Az utolsó kör már sötétben zajlott, így ott már nem nagyon tudtak javítani a versenyzők az időeredményeken, de annál látványosabbak voltak a BMW-s show-k, ahogy lángoltak a kipufogók és szikráztak a kopott gumik a betonon.



A Veszprém megyei versenyzők ismét kitettek magukért, hiszen szinte mindenki serleggel térhetett haza a versenyről. Az új szabályoknak köszönhetően változtak a kategórialeosztások, és két abszolút értékelésben is osztottak serleget. A Kis Abszolútban nem értékelnek proto, azaz extrémen épített autókat és gokartokat, a Nagy Abszolútba pedig mindenkit besorolnak. Létrehoztak egy szériakategóriát is a pécsi rendezők, hiszen eddig mindenkit csak köbcentiméter, hajtás és különböző főbb szempontok szerint kategorizáltak be, de már a széria-, azaz utcai autókkal nevezőknek is van lehetőségük a külön küzdelemre, mely során nem az épített, slickgumis ellenfelekkel kell megbirkózniuk.



A nap végén a négy teljesített futamból az egy legjobb idő+büntetés adta a végeredményeket, ami alapján a Nagy Abszolút első helyén Pécsvári József Alex végzett Monsterkartjával, a második lett Szollár Norbert Suzuki Swiftjével, a harmadik Cserveni Kornél a motorkerékpár-motoros Ladájával.



A Kis Abszolútot Szollár Norbert nyerte Suzukijával, akit Váry Kovács Gergő követett Mazda MX–5-tel, és Tóth Gergely lett a harmadik Mazda 323GT-vel.



A kategóriák dobogósai. I. kategória: 1. Pathy Dániel (Veszprém), 2. Pathy László (Veszprém), 3. Nyári Barna Balázs. II. kategória: 1. Papp Zoltán, 2. Balogh Tihamér, 3. Nyisztor Szabolcs. III. kategória: 1. Szollár Norbert (Tapolca), 2. Tóth Gergely, 3. Marx András. IV. kategória: 1. Váry Kovács Gergő (Ajka), 2. Pugner Norbert, 3. Takács László Mátyás. V. kategória: 1. Ender Attila (Veszprém), 2. Szalay Milán (Veszprém), 3. Tisza Ákos. VI. kategória: 1. Pécsvári József Alex, 2. Cserveni Kornél, 3. Kovács Tamás. VII. kategória: 1. Resál Martin, 2. Bőczin Ármin, 3. Dicső Dominik. VIII. kategória: 1. Pap Győző, 2. Fonay Zalán, 3. Mogyorósi Zoltán. IX. kategória: 1. Juhász Judit Lilla, 2. Horváth Kinga Zsófia (Veszprém), 3. Hetesi Júlia Fanni. X. kategória: 1. Angler Noel, 2. Ratting Barna, 3. Kovács Félix. XI. kategória: 1. Bózsa Gergő. XII. kategória: 1. Ratting Viktor, 2. Fejes Norbert. XIII. kategória: 1. Mulicz László (Veszprém), 2. Laczkó Csongor, 3. Török Károly.



A következő bajnoki futamra április 2-án, szombaton a Veszprém Arénánál kerül sor, ahol a Temesvári & Temesvári Szlalom Sport Egyesület és a Szlalom Racing Szabadidősport Egyesület várja majd szlalomversenyzőket, és ott lehet még csatlakozni a DSZK-bajnoksághoz is.