Naomi Lewis-nak igen szerencsétlen találkozásban volt része az ausztráliai North Queenslandben, amikor tavaly júniusban leesett a kerékpárjáról és legurult az ösvényről. Sajnos ez még a kisebb gond lett volna, de a világ egyik legmérgezőbb növényében landolt, amit a köznyelv Gympie-Gympie-nek hív. Innentől ugyanis hat hónapig tartó megpróbáltatásai vették kezdetét. A négy gyermekes édesanya szerint ez a fájdalom sokkal rosszabb, mint a szülés.

A tudomány Dendrocnide Moroides-nak nevezi ezt a növényt, de „öngyilkos növénynek is becézik" az általa okozott szörnyű fájdalom miatt, illetve „óriás ausztrál szúrófának" is hívják, nyilvánvaló okokból. Aki hozzáér, annak a mérges pókok és skorpiók mérgéhez hasonló anyagot fecskendez a bőrébe, ami akár kilenc hónapnyi elviselhetetlen fájdalommal is járhat.

Az ABC-nek adott interjújában Naomi azt állította, hogy ez a valaha érzett legfurvább fájdalom volt, amit el kellett viselnie. Elmondása szerint három császármetszés és egy természetes szülése volt, és egyik sem közelítette meg azt a fájdalmat, amit érzett.

A balesetet követően a férje megpróbálta eltávolítani a bőrén lévő csípős szőrszálakat, amíg a mentők kiérkezésére vártak, majd Naomi a cairnsi kórházba került, utána pedig egy másik kórházba szállították át fájdalomkezelésre. Hét nappal később hazamehetett, majd hat hónapig tartó fájdalomcsillapításban és hőkezelésben volt része, de elmondása szerint bizonyos körülmények között a mai napig is érez fájdalmat a lába egyes részein – írja a ladible.com nyomán a Travelo.

Itt van egy ismeretterjesztő film a növényről: