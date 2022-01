Kétféle csoportra osztható a hűtőszekrények családja, beépíthető és szabadon álló típusra. A beépíthető hűtőszekrények szinte bele olvadnak a konyhába. Itt természetesen pontos méretek kellenek, hogy passzoljon minden. Tehát ha adott a hely, nincs akadálya a beépíthető típusnak. A szabadon álló hűtőszekrények nem annyira olvadnak bele a konyhai összképbe, viszont könnyedén mozgathatóak. Azt meg kell jegyezni, hogy a beépíthető típusoknál, ha az ajtó nyitási iránya nem megfelelő ezeket könnyedén át lehet szerelni úgy, hogy a másik irányból nyitódjon ki.

A méretük meghatározó szereppel bír ugye, minél nagyobb egy hűtő annál több mindent tudunk benne tárolni. Igen ám! De ezen felül nem mindegy a térbeli elosztás sem. A hűtők belső részében polcok és rekeszek szolgálnak a tárolásra, valamint az ajtórészben lévő polcrészek. A belső űrtartalom szerinti választás meggondolandó, hiszen függ attól is, hogy milyen célra és hány személy számára kell a háztartásban. Vannak egészen kis termékek, mint a minibárok, amelyek átlagosan 40-50L-es űrtartalommal rendelkeznek, de vannak igazán nagyok, amelyek már elérik a 600L-es űrtartalmat is.

Nem csak hűtőrésszel vásárolhatunk, hanem léteznek kombináltak is melyek fagyasztórésszel vannak ellátva. Itt igen fontos az is, hogy hány rekeszes ez a rész, mennyire tudjuk majd kihasználni hiszen ebben sokkal hosszabb ideig tudjuk tárolni az élelmiszereket. Régen még szinte elképzelhetetlen volt, hogy a hűtőszekrények egyre többre lesznek képesek. 20-30 évvel ezelőtt még könnyű volt választani. Volt 3-4 méretű Lehel vagy Szaratov hűtőgép beépített fagyasztórésszel, valamint fagyasztószekrény kisebb és nagyobb kivitelben.

Ahogy halad a technika fejlődése újabb funkciókra lettek képesek a hűtőszekrények. A hatodik érzékkel ellátott hűtőszekrények a legtakarékosabbak közé sorolhatók. A technológiának köszönhetően a hűtőszekrény érzékeli, ha nagyobb mennyiségű ételt pakolunk bele, ha sokáig nyitva marad a hűtőajtó vagy hosszabb áramkimaradás történt. Szabályozott páratartalom jellemzi mellyel négyszer hosszabb frissességet biztosít.

A Multi-Flow rendszer lényege, hogy a hűtött levegőt egyenletesen keringeti a hűtőtérben. Az Eco funkció használatakor kevesebb energiát használunk fel még úgy is, ha csak félig van tele a hűtőszekrény vagy a fagyasztórész.

Hangfigyelmeztetéseket is adhat ki egy hűtőszekrény abban az esetben, ha nyitva marad az ajtó vagy áram kimaradás lép fel. A Microban baktériumölő rendszer a megszokott megoldásokat megújítva az aktív keringető ventilátor előtt antibakteriális kazetta van mely a baktériumok lerakódását csökkenti, valamint a levegő keringésének segítségével a hűtőtér levegőjét is mentesíti a kellemetlen szagoktól. A Child lock funkció akkor a leghasznosabb, ha gyermek van a családban, így le tudjuk zárni a nyomógombokat úgy, hogy a gyermek ne tudja elállítani.

A Holiday funkció bekapcsolásával egyenletes hőmérsékleten tartja az élelmiszereket akkor amikor mi pár napot távol vagyunk, így nem kell aggódni afelől, hogy megmaradt ételeink nem lesznek hűtve. A LED megvilágítás alapvető már minden egyes hűtőszekrényben. Ennek az egyesesetekben még a fény ereje is állítható. A legnagyobb és egyben már nem is annyira meglepő újdonság, ami az okos otthonok eszközeire jellemző az, hogy már a hűtőszekrények között is van olyan termék, amely Wi-Fi-vel van ellátva tehát távvezérléssel beállítható és figyelemmel kísérhető folyamatosan.

Ahogyan többféle funkcióval ellátottak is lehetnek úgy a hűtőrendszerük is különböző lehet. A No Frost vagy Neo Frost hűtőrendszer egy automatikus leolvasztási rendszer, ami annyit jelent, hogy nem hagyja a jegesedést a hűtőtérben ugyan ez jellemző a fagyasztó részben is. Megakadályozza a penészedést és a kellemetlen szagokat is. Ha belegondolunk itt nincs szükség kiolvasztásra és felesleges jégkaparásra sem. A Smart Frost hűtőkben az ételek nem száradnak ki, valamint mindig frissek maradnak emellett még a páratartalmat is szabályozni lehet.

Habár külsőre majdnem egyformának tűnnek színben minimálisan eltérhetnek, azért a mai modern világban már igen fejlett és választékosak lettek a hűtőszekrények. Bármelyiket is vásároljuk az ár, a funkciók és a méretet összevetve tudjuk kiválasztani a legmegfelelőbb terméket.