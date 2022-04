Az ideális testsúly mindenkinél mást jelent, általánosságban viszont akkor beszélünk túlsúlyról, ha magasabb a szervezet zsírtartalma az egészséges értéknél. Statisztikai adatok szerint ma legalább minden második magyar ember küzd enyhébb vagy komolyabb túlsúllyal, mellyel európai viszonylatban a negyedik helyen állunk az elhízott nemzetek listáján.

Mi állhat a túlsúly hátterében?

Az elhízás hátterében előfordulhat, hogy valamiféle betegség áll, hormonális elváltozás, pajzsmirigy gondok, mentális problémák esetleg ágyhoz kötött lábadozás következménye. Azonban jórészt mégis a helytelen életmódra vezethető vissza, gyakran még akkor is, ha genetikai háttérre gyanakszunk. Előfordul, hogy egy-egy családban megfigyelhető a hízásra való hajlam, de sok esetben itt sem genetikai öröklődésről van szó, inkább a szociális hajlammal köthető össze.

A helytelen táplálkozás, a kevés mozgás, az ülő munka könnyen vezet túlsúlyhoz, ugyanis ezekben az esetekben kalóriatöbblet alakul ki. Ha a kalória-bevitel folyamatosan meghaladja a mozgással/létfenntartással elhasznált kalória mértékét, nagyon könnyen túlsúlyos állapotba kerülhetünk. A testsúlykontroll megőrzéséhez nem elegendő egy néhány hetes diéta, sokkal inkább az életmódunkat kell felülvizsgálni.

Milyen következményei lehetnek a súlyfeleslegnek?

Az elhízás megkeserítheti a mindennapjainkat, hiszen komoly önértékelési problémákat hozhat magával, mely akár depresszióhoz is vezethet, ami egy örök körforgást idézhet elő: azért eszünk, mert rossz a kedvünk, és azért rossz a kedvünk, mert túlsúllyal küzdünk. A mentális problémák mellett számos fizikai betegség fokozója vagy akár előidézője is lehet a megnövekedett zsírtömeg, ami egyre nagyobb terhelésnek teszi ki a szervezetet. Így kialakulhat magas vérnyomás, daganatos elváltozások, cukorbetegség és szív-, és érrendszeri problémák.

A nem megfelelő testsúlykontroll gyakran a 2-es típusú diabétesz kialakulásának fő okozója, ugyanis a túl sok zsírszövet érzéketlenné teszi a szervezetet az inzulinnal szemben, így a cukor a véráramban marad ezzel magasan tartva a vércukorszintet. Emellett lassítja az oxigén áramlását a szervezetben, ami az agy oxigénellátását is veszélyezteti, ez pedig akár stroke-hoz is vezethet. De csont-, és ízületi gyulladásokat is okozhat, vagy akár alvászavar is lehet a túlsúly eredménye, ami további megbetegedésekhez vezethet.

Hogyan kezelhető az elhízás?

Az első lépés minden esetben az, hogy felismerjük, hogy súlyproblémával küzdünk. Ha ez megtörtént, akkor érdemes egy kivizsgálást kérni, mely során kideríthető, hogy csupán a helytelen életmód eredménye, vagy valamiféle betegség húzódik a háttérben. Utóbbi esetében először magára a betegség gyógyítására kell koncentrálni, majd akár dietetikus szakember segítségével belevágni az életmódváltásba. Sajnos a néhány hetes diétákra egyik esetben sem érdemes számítani, ugyanis amint visszatérünk a korábbi életmódunkhoz visszajönnek a plusz kilók és jojó effektus alakul ki.

Helyette inkább tűzzünk ki reális célokat, tudjuk meg, hogy mennyi az ideális napi kalória-bevitelünk, iktassunk be heti több edzést, rendszeres testmozgást, és ügyeljünk a változatos étkezésre. Szükség esetén vessünk be táplálékkiegészítőket, illetve vitaminokat, hogy véletlenül se alakuljon ki az életmódváltás során hiánybetegség. Az túlsúly csökkentéséhez kitartásra és türelemre is szükségünk lesz, viszont hosszú távon érdemes időt és energiát szentelni rá. A súlyfelesleg leadásával javíthatjuk az életminőségünket, és csökkenthetjük számos betegség kialakulásának a lehetőségét.

Indokolt esetben az életmódváltás mellett gyógyszeres kezelést is alkalmaznak fogyás céljából, viszont ezt csak orvosi felügyelettel szabad végezni. Illetve jó tudni, hogy bármilyen étvágycsökkentő vagy súlykontroll tablettát alkalmazunk, önmagában egyik sem lesz elegendő. A hatékonysághoz a kalória-bevitelt és a leadást is érdemes egyensúlyba hozni.