Kezdetekben csak a falazott felületek eltakarása volt a célja. A színezés, és a díszítés csak a későbbiekben kapcsolódott össze a vakolt felületek készítésével. A vakolat nem mindig sima, és egyenletes, mivel a simított vakolatok mellett léteznek dörzsölt, vagy csapott vakolatok is. Alapanyagát tekintve készülhet a falra kötőanyag szerint mészvakolat, gipszvakolat, cement és/vagy mészcement vakolat, szilikátvakolat, de akár műgyantás vakolat is. Ezek persze csak egyfajta alapot biztosítanak a később felhordandó színezéshez, festéshez. De léteznek készvakolatok is, melyek akár némi szigetelést is biztosítanak.

